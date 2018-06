¿A quién no le ha pasado que ha recibido un regalo que no ha sido de su agrado, pero ha tenido que poner buena cara para no ofender a la persona que lo entrega? Casi todos hemos pasado por esta experiencia. Sin embargo, no hay necesidad de pasar por ese momento incómodo.

En la actualidad hay un sinfín de empresas que se dedican a elaborar regalos que no harán que el receptor se quede con esa sensación de tener que aceptar el presente por compromiso.

Entre las diversas opciones está Bigbox , empresa especializada en ofrecer a las personas experiencias. Conozcamos más sobre ella.

Bigbox nació bajo el concepto de ofrecer a los usuarios experiencias que no pudieran olvidar. Más que un regalo en físico, es una memoria que no se borrará de la mente y que se podrá recordar con el paso de los años.

Gastón Parisier es ingeniero y natural de Argentina, y la idea de crear Bigbox nació cuando se fue a estudiar al exterior, específicamente a Francia.

Durante su estadía en el extranjero, uno de sus amigos no tuvo mejor idea que regalarle un tour. La experiencia fue tan agradable e inolvidable que él decidió hacer lo mismo con un amigo cuando regresó a su país natal.

Así, Parisier identificó que no hay mejor regalo que una experiencia, ya que los objetos muchas veces no satisfacen a las personas a menos que se conozca al detalle sus gustos. Incluso, de ser el caso, es muy difícil dar con las preferencias de las personas.

Con casi 10 años en el mercado, Bigbox se ha establecido como proveedor de experiencias en cuatro países de América Latina.

CASO + ÉXITO

¿Cómo nace el concepto de Bigbox?

Hace siete años, cuando estudiaba en Francia, recibí el mejor regalo de mi vida. Un amigo me obsequió un tour de whisky en Irlanda. Cuando regresé a Argentina, hice lo mismo con otro amigo y le regalé un salto en paracaídas. Hasta la fecha, mi compañero atesora el momento que le obsequié y tiene en su sala una foto surcando el aire en caída libre. Ambos hechos marcaron un antes y un después. Así me di cuenta de que regalar momentos era eterno para las personas. Bigbox ofrece la posibilidad de vivir experiencias de gastronomía, bienestar, aventura y escapadas.

“La principal fortaleza de Bigbox es la selección y curaduría de las experiencias”, dice Gastón Parisier.



¿Cuál ha sido el principal reto que ha enfrentado con Bigbox?

Bigbox genera un cambio cultural y, como todo cambio, hay que luchar contra las resistencias.

¿Cuál es la principal fortaleza de Bigbox?

La principal fortaleza de Bigbox es la selección y curaduría de las experiencias. Regalar tiempo hace que uno pueda forjar recuerdos que a veces son eternos. Ese es el valor intrínseco de Bigbox, que ofrece una selección de experiencias que el usuario puede adquirir y regalar a un agasajado, quien, a su vez, tendrá la opción de escoger la que más le guste.

DATOS

- Contacto . ¿Interesado en Bigbox? Puede entrar a www.bigbox.com.pe , entrar a la plataforma, activar el código que hay dentro y disfrutar la experiencia que prefieras. También puedes visitar su página de Facebook e Instagram .

- Demanda . Bigbox tiene mayores ventas en los meses de noviembre y diciembre. La box más elegida es la Experiencia Gourmet, que está en la categoría de Gastronomía.datos