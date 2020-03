“Soy gordo, no creo en eso de los huesos grandes”, se sincera Francisco Landa, más conocido en el mundo de las redes sociales como Franda. El popular creador de contenidos no solo vive de lo que hace en Internet; el joven youtuber tiene otra faceta como empresario y vive el sueño del negocio propio con Big Panda Clothing, marca de ropa big size (tallas grandes) para hombres.

Junto a su amigo Yoshua Huerta, a quien conoció en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, Franda presenta una interesante alternativa para aquellos varones que no encuentran prendas de tamaños voluminosos en el mercado convencional.

“De alguna forma, la ropa nos unió. La primera vez que nos conocimos fue hablando de reggaetón en el pabellón de la universidad. Luego, nos volvimos a encontrar en una fiesta. Yo estaba usando correa y él tenía una exactamente igual. Pasamos la noche hablando de la correa y nos hicimos más amigos”, cuenta Francisco.

Para el par de emprendedores, el sector al que se dirigen estaba bastante desatendido y esto fue clave en su crecimiento.

“Tenemos desde XL hasta 5XL. En el país existen muchas tiendas de ropa big size para mujer, pero la oferta para hombres era muy limitada. De hecho, muchos creen que son prendas solo para gordos, pero no es así. Hay mucha gente alta que no tiene opciones. En Estados Unidos, la definición de este tipo de productos es big and tall (grande y alto)”, señala Yoshua.

Con aproximadamente 140 kilogramos y 1.89 metros de altura, Franda confiesa que él es el principal filtro de la ropa que ofrecen sus clientes.

“Soy grande y eso me ha hecho el mayor crítico de la marca. Si alzo las manos y se me ve el ombligo, no sirve. Si me siento y la camisa se abre, no hay forma”, asevera.

CASO+ÉXITO

Big Panda Clothing, a través de sus redes y en ferias, ofrece a nivel nacional sus productos de talla grande: polos, poleras, casacas, camisas, pantalones, ropas de baño, entre otros.

¿Cuál fue la mayor dificultad a la que se han enfrentado?

Pagamos caro no conocer el mercado. Iniciamos el trabajo de confección con el enamorado de una amiga y él sacaba su precio. Por ese lado, nos equivocamos. Pecamos de pulpines. Eso dificultó nuestro crecimiento.

Prácticamente venden únicamente a través de redes. ¿Son difíciles los clientes de talla grande?

Son complicados al principio. Luego de conocer la calidad de la marca, se ponen intensos con las compras. Es un día entero de conversaciones para venderles por primera vez, pero después te compran por montón.

En Perú, la mayoría de hombres son pequeños. ¿Han tenido que adaptar sus prendas?

Nos basamos en las tallas americanas, pero las hemos modificado. Hacemos que el largo se mantenga, pero aumentamos el ancho porque, en general, los peruanos crecen de los costados.

¿Cuál consideran que es la mayor fortaleza de su emprendimiento?

Nuestro punto más fuerte es el trato con el cliente. No tardamos nada en responder en redes. Asesoramos bastante y les hacemos saber que conocemos los problemas que tienen para encontrar su talla.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER

“Reinviertan las ganancias casi en su totalidad. A veces, uno empieza a ver plata y piensa en sus necesidades en lugar de las del negocio”, dice Franda.

PROYECCIONES A FUTURO

Big Panda Clothing pronto venderá sus productos en una tienda en Piura. Esperan continuar consolidando sus ventas digitales y, más adelante, al tener un local propio en Lima.

LO QUE SE NECESITA

Para Franda y Yoshua, es imprescindible saber distinguirse en el mercado, conocer bien a los clientes y priorizar siempre la formalización de la empresa.

DATOS:

-A nivel nacional. Por intermedio de un servicio de courier y transporte de encomiendas, los productos de Franda y Yoshua llegan a todo el Perú.

-Redes sociales. Puede encontrar las prendas de Big Panda Clothing en Facebook (www.facebook.com/BigPandaClothing) e Instagram (@bigpandaclothing).