Sepa cómo incursionar el negocio de los productos y servicios orgánicos

Ahora las personas buscan la opción más natural cuando se trata de alimentación, belleza o vestimenta, por lo cual los productos o servicios orgánicos tienen una gran aceptación en el mercado local.

Si desea ingresar a este rubro, tenga en consideración lo siguiente: primero, si usted va a comercializar productos orgánicos, es muy importante que evalúe los proveedores con los cuales trabajará. Busque socios que tengan certificaciones, que ofrezcan calidad en sus productos, costos y otras variables.

Segundo, si bien el nicho de mercado –los productos orgánicos– cada vez crece más, es importante que usted resalte los beneficios de estos a sus clientes. Si ellos tienen claro cuáles son, podrán explicárselo a familiares, amistades, conocidos; de manera que crezca un boca a boca beneficioso para su negocio.

Tercero, sea consecuente. Si va a destacar los beneficios de los productos orgánicos y el favor que le hace a la naturaleza, aplique lo mismo a su negocio. Reduzca el uso innecesario de energía, plástico, etc. en su empresa.

CASO+ÉXITO

Marcella Gonzales, directora Organic BeutyOrganic Beauty es un salón de belleza que apuesta por un nuevo concepto, el Slow Beauty. Este innovador formato permite disfrutar de la cosmética y sus tratamientos desde la lentitud del proceso y haciendo que cada servicio sea especial. Además, Organic Beauty pone gran énfasis en utilizar productos naturales.

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?Hace ya un par de años teníamos la idea de crear un espacio donde poder disfrutar de un momento para la belleza, donde poder escapar de todo el estrés, la velocidad, el ruido, y simplemente engreírnos. Además, queríamos introducir en el mercado el estilo de vida orgánico, que últimamente es muy difundido en el rubro alimenticio, pero en belleza aún no existía en Lima.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?Lo más difícil fue buscar a las personas adecuadas para el puesto, formar el equipo OB. En este rubro, la rotación laboral es alta, así que no abrimos hasta no tener ya al equipo formado y capacitado. Si bien venían de escuelas de cosmetología, decidimos que deberían seguir algunas clases dentro del salón, para medir los tiempos, ver qué cosas mejorar, etc.

¿Cuál es la fortaleza de su negocio?Creo que podría mencionar 2 aspectos claves, el primero son los productos orgánicos de calidad. El segundo es la experiencia; el salón tiene un estilo vintage con música ambiental, donde te sentirás en un oasis dentro de todo el caos de la ciudad de Lima.