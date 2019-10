Siempre le gustaron las flores, pero jamás pensó que terminaría trabajando con ellas. Un giro inesperado en su vida hizo que Evelyn Gutiérrez juntara el valor para montar su propio negocio. Hace dos años, su hija enfermó y tuvo que dejar lo que sería un trabajo seguro en un estudio contable para cuidar 24/7 a su pequeña. No se quedó con los brazos cruzados, así que decidió abrirse paso independientemente con Qumir Flower Truck, la primera florería móvil en el país. No hay mal que por bien no venga.

Al principio operaba de manera online. Quiso tener un local, pero “no la típica florería que esperaba a que los clientes vayan”. Siempre fue una persona muy activa y decidió comprar un Volkswagen, al que, junto a su esposo, bautizó como Lolita. Lo decoró, le instaló luces y ambientó para que nada le falte. “Por sus años, nos da algunas molestias, pero es como nuestra hija; si le hablamos bonito, se porta bien”, dice Evelyn entre risas.

Este antiguo vehículo turquesa con un estilo vintage se presta para distintos eventos, pues solo con estar estacionado llama la atención. Algunas personas se acercan a preguntar qué son y muchas otras aprovechan para tomarse fotos. “Deberíamos cobrar por selfies”, asegura bromeando la pareja.

No solo venden flores, sino también plantas, macetas, libretas. “Todo lo que puedes encontrar en una florería está aquí”, recalca Evelyn.

Qumir Flower Truck es prácticamente un negocio familiar, pues el apoyo incondicional de su esposo y su mamá contribuyó a que Evelyn pueda cumplir su sueño y avanzar con este proyecto. La pareja dedica la mayor parte de su día a la florería móvil y el cuidado de su hija queda en buenas manos gracias a su abuela materna. Evelyn y Jorge esperan que su esfuerzo rinda frutos y puedan tener más Lolitas repartiendo flores en Lima y provincias.

CASO+ÉXITO

Evelyn Gutiérrez y su esposo Jorge Ysla son los fundadores de Qumir Flower Truck, la primera florería móvil del país, donde puedes encontrar todo lo que necesitas para decorar tu casa.

¿Por qué te decidiste por una florería móvil y no un local?

-Había visto esta idea en otros países. Me puse a investigar y me di cuenta de que no había ninguna en Perú. Entonces quise ser la primera, lo cual me abrió muchas puertas y me dio la oportunidad de ser conocida.

¿Cuál fue el principal obstáculo y cómo lo superaste?

-Aprender a manejar. Cuando recién compramos el carro, tuvimos algunos accidentes. Al ser un automóvil viejo, era más difícil, pero ya no molesta mucho. Hay que tener mucha paciencia y perseverancia.

¿Cómo llegas a tus clientes?

-Aprendí la importancia de las redes sociales. Al comienzo, solo posteaba algunas fotos. Pero muchas amistades nos recomendaron utilizar este tipo de plataforma de manera correcta y más activa para conseguir a nuestros seguidores.

¿Qué se necesita para trabajar con flores?

-Primero que nada, mucha paciencia. Yo amo las flores. Cuando los clientes me compran, les explico cómo mantenerlas. Quiero que sepan que decorar sus casas y comprar arreglos no es caro.

DATOS

-Trabajo digital. Como Qumir Flower Truck no está en un lugar determinado, puedes encontrarlo en redes para seguir sus pasos y hacer pedidos a través de Facebook (@qumirflowertruck) e Instagram (@qumir_flowertruck). 

-En todos lados. No es solo una florería, también la pueden contratar para eventos y matrimonios.