El último martes se dieron a conocer los ganadores de los Premios Líderes Empresariales del Cambio (LEC) , que premian a la resiliencia y el esfuerzo demostrado por empresarios peruanos. Este reconocimiento es una iniciativa de EY, El Comercio y Asbanc.

En la ceremonia se conoció a los ganadores de seis categorías y se entregaron dos reconocimientos especiales.

El ganador del premio principal fue Teodoro Ortiz, fundador de Incasur (empresa dueña de marcas como Sol del Cusco y Kiwigen).

Historia de éxito

La historia de Teodoro es alentadora. Tras sufrir un accidente que le quemó el rostro a los tres años reforzó su relación con su madre. "Ella me enseñó a enfrentar mis problemas y a no dejar que la gente me tratara mal", comentaba en una entrevista en 2014. Pero este cusqueño no solo encontró en ella a un modelo. Su madre vendía quinua en un mercado y lejos de solo ayudarla, vio en su quehacer una oportunidad de negocio.

Teodoro revela que antes de leer y escribir aprendió a dirigir un negocio. Tras ver que en el mercado faltaba quinua seca, ideó junto a su padre, que era mecánico, una máquina para hacer quinua perlada. Su camino de éxito comenzaba.

Ese fue el nacimiento de Incasur, dueña de las marcas 'Kiwigen' y chocolate 'Sol del Cusco'. La empresa lleva 46 años en el mercado y Teodoro ha logrado hacerse con diversos premios en reconocimiento a su esfuerzo.

Teodoro considera que los hijos son los más indicados para continuar en el negocio familiar. Pero eso no significa darle todo en 'bandeja', explica, ya que eso sería destinar a la empresa a la bancarrota. Hace unos años apoyó que uno de ellos vaya a estudiar y trabajar a Juliaca (Puno) a fin de que aprenda a auto sostenerse. Para Teodoro, el primer paso para el éxito se encuentra en valorar el esfuerzo, algo que hasta ahora le ha traído muchos resultados.

TODOS LOS GANADORES LEC 2018

- Premio Especial a la Lucha contra la Adversidad: Dora Rodríguez, fundadora de Helatonys.

- Premio Especial para el Emprendimiento Social: Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria

- Categoría Empresario Joven: Raúl Alcalde (Scharff).

- Categoría Empresa Mediana: Mercedes Auris (Vivero Los Viñedos).

- Categoría Empresa Grande: Umberto Calderón (Agrovet Market Animal Health).

- Categoría Empresa Grande Consolidada: Marina Bustamante (Renzo Costa).

- Categoría Empresa Corporativa: Enrique Mollá (Artesco).

DATO:

- Industrias Alimenticias Cusco S.A. (INCASUR), es una empresa peruana con más de 40 años que comercializa cultivos andinos como la kiwicha (amaranto), la quinua, las habas, maca y el cacao,