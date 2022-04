Como parte de su compromiso por empoderar a las mujeres para convertirlas en líderes y emprendedoras capaces de lograr su independencia económica, Avon, comparte los resultados del estudio “Mujeres Emprendedoras”, una encuesta que reúne la voz de 1500 mujeres entre 25 y 55 años que se encuentran residentes en 11 países de la región: Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Rep. Dominicana y Uruguay.

Esta iniciativa se realizó con el objetivo de generar información a nivel regional y por país para mostrar cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres al momento de emprender un proyecto o negocio.

Asimismo, esta información visibiliza las situaciones por las que atraviesan mujeres que buscan emprender, además de sus percepciones y las necesidades que tanto la sociedad como instituciones públicas y privadas, deben atender.

Entre los hallazgos más impactantes, se encontró que el 65% de las que tienen un negocio propio y las que les gustaría iniciar un proyecto de este tipo, afirman que cuentan con algún tipo de estudio superior y que están cada vez más interesadas en adoptar nuevas herramientas que les permita alcanzar estratégicamente sus objetivos.

“El estudio muestra que más mujeres optan no solo por tener una carrera laboral, sino por estar también preparadas con una carrera universitaria o técnica que les permita fortalecer sus habilidades para potenciar sus emprendimientos”, señala al respecto Giovanna Chuquipiondo, gerente general de Avon Perú.

De acuerdo con el informe, la mitad de las emprendedoras encuestadas comenzaron a trabajar de manera independiente durante la pandemia. En su mayoría, se trata de negocios unipersonales o bien emprendimientos pequeños que no superan los 5 empleados.

Por otro lado, cuatro de cada diez mujeres peruanas que no son independientes a nivel laboral desean tener su propio negocio o trabajar de manera freelance, siendo estás más de la mitad (52%). Asimismo, la mayoría afirma que les gustaría que esto sea un complemento o reemplazo de su trabajo dependiente.

Un 74% de emprendedoras aporta igual o más que sus parejas al hogar.

Miedos y barreras

En cuanto a los obstáculos que tienen las emprendedoras peruanas para desarrollar su negocio, se encuentra la falta de dinero con un 67%, el miedo al fracaso con un 33% y la falta de conocimiento del mercado con un 37%. Mientras que lo que más les cuesta para sacar adelante su negocio es el darse a conocer con un 60%, tener un balance entre el trabajo y la vida personal con un 37% y vender con un 30%.

“Frente a este escenario, en Avon trabajamos para brindar a nuestras emprendedoras herramientas vitales como la aplicación Avon ON y capacitaciones que las ayudan a llegar a más personas a través de negocios de belleza de alta tecnología. Además, son reconocidas y recompensadas con programas de lealtad que les permite a las representantes comenzar a ganar desde su primera venta. En Avon estamos convencidas de que no hay obstáculos que no podamos superar y hemos aprendido a hacer de nuestros retos una plataforma para seguir creciendo”, afirma Giovanna Chuquipiondo.

Desde hace 135 años, Avon se ha constituido en más que una marca de belleza, un movimiento por y para las mujeres bajo el propósito de que un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para todas las personas.

Por ello, continúa realizando esfuerzos de manera continua y consistente a través de la Promesa Avon para Poner Fin a la Violencia Hacia Mujeres.

Percepciones de emprendedoras y no emprendedoras

De acuerdo con el informe, 7 de cada 10 mujeres, a nivel regional, creen que aún no han logrado sus metas de desarrollo laboral. Sin embargo, consideran que obtienen grandes aprendizajes tras superar errores.

Cabe mencionar que, Perú tiene la mayor cantidad de emprendedoras que apoya este tipo de percepción (94%) y consideran que las equivocaciones humanizan a los líderes, haciéndolos más identificables. Esto las lleva a seguir confiando en ellas en el mundo laboral, aportando igual o más que sus parejas al hogar (74%).

