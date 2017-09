¿Interesado en la fabricación de instrumentos musicales? Sepa lo que necesita

Nuestro país tiene muchos maestros artesanos que se han dedicado a la fabricación de instrumentos musicales como la guitarra, el cajón, la quena, el charango, la zampoña, etc.

Si usted desea ingresar a este tradicional rubro, tenga en consideración los siguientes consejos.

Primero, elaborar instrumentos es un arte que requiere mucha paciencia si se hace de manera artesanal, por lo cual le recomendamos que se capacite en este rubro; aún hay maestros artesanos que están dispuestos a compartir sus conocimientos.

Segundo, la tecnología ha hecho posible que existan máquinas que reproducen los diseños 3D. Si ese es el camino que desea tomar, tenga en cuenta que tendrá que invertir una alta suma de dinero. La producción será mayor, pero el costo es alto.

Finalmente, ya sea que opte por elaborar los instrumentos de forma artesanal o mediante tecnología, es importante que siempre busque innovar. Hay muchos competidores en este mercado, pero logrará destacar si ofrece algo nuevo y sobre todo de buena calidad.

CASO + ÉXITO

Gonzalo Belmar, fundador de Guitarra Perú

Guitarra Perú elabora el mencionado instrumento musical con la forma del mapa del país. Este innovador diseño llamó la atención de Marca Perú y, con el apoyo de la organización, la empresa ha logrado posicionarse en el mercado. Lo que comenzó como hobby para Gonzalo Belmar ahora es un negocio establecido.

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?Todo comenzó como un hobby. A mí siempre me gustó trabajar con madera y en paralelo venía desarrollándome en la música desde los 5 años. Me di cuenta de que podía combinar ambos mediante la fabricación de instrumentos musicales. Empecé de forma intuitiva, buscando hacer instrumentos que cumplan con las características técnicas en principio y luego de ello, que tengan una estética agradable. Un día decidí hacerme una guitarra eléctrica, no tenía claro qué forma le iba a dar pero sí quería que sea original. Finalmente, se me ocurrió hacerla con la forma del mapa del Perú.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?En mi caso, la primera dificultad fue patentar el instrumento para evitar que este sea copiado. Luego de eso, traer una máquina que optimice la producción del mismo para tener mayor velocidad de atención, dado que me tomó cerca de un año desarrollar el prototipo original.

¿Cuál es la fortaleza del producto que ofrece? Es un instrumento único, con la forma del mapa del Perú, como pueden ver. Ha sido patentado y registrado en Indecopi.

Datos

Contacto. Si desea saber más de Guitarra Perú, puede ingresar a su página de Facebook.