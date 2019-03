Recidar, la empresa que busca ser la opción formal de venta de bienes usados para aquellas familias de escasos recursos, se ha convertido en todo un ejemplo de emprendimiento social.

¿Cómo lo logró? Conversamos con Boris Gamarra, gerente general de Recidar, quien nos contó sobre los inicios de la empresa, su experiencia tras ganar el premio Emprende UP Social Weekend 2014 y lo que quiere transmitir a otros emprendedores en su ponencia de UPTalks el próximo 29 de marzo.

Los inicios de Recidar se pueden resumir en puro apoyo familiar. “Al principio, mis tíos y la familia de Lizet Moya, cofundadora de Recidar, nos apoyaron con el tema de capital y espacio”, comenta Boris, quien revela que cuando concibieron la idea de crear Recidar no tenían claro cómo gestionar una empresa.

“Logramos entrar al programa de incubación empresarial de la Universidad Pacífico, con este pudimos acercamos al concepto de empresa social porque no lo teníamos claro; no sabíamos qué era una empresa social, pero lo que hacíamos tenía todas las características de una. Entonces, a partir del programa de Emprende UP, logramos abrazar los conceptos de sostenibilidad y economía circular que nos han ayudado bastante”, comenta Boris.

Es así como Recidar comenzó a despegar, pero no sin antes enfrentar algunos retos.

“Cuando recién empezamos, el mayor reto fue que confíen en nuestra marca, ya que era nueva. Pero a partir de tener como aliado a la Universidad Pacífico y Emprende UP, logramos ese aporte de confianza para que más personas y empresas puedan y quieran trabajar con nosotros”. Boris nos cuenta que lo que quiere transmitir en su ponencia de UPTalks es qué es la economía circular y cómo esta ha beneficiado a Recidar.

Emprendedor21: Recidar, la apuesta por una empresa social

Boris Gamarra, fundador y gerente de Recidar, dará una ponencia en UPTalks el 29 de marzo a las 9:20 a.m. en el auditorio Juan Julio Wicht de la Universidad del Pacífico. La entrada es gratuita previa inscripción mediante www.joinnus.com.

Boris Gamarra, gerente general de Recidar. (Marco Ramón/GEC)

¿Cómo opera Recidar?

-El movimiento Recidar comienza con las familias de Lima Moderna y empresas que tienen activos fijos que dan de baja. Nuestra propuesta de valor es que pasamos con nuestros camiones a recoger los objetos que ya no usan, los traemos a este espacio, se reparan, pasan el proceso de tasación y luego los ponemos a la venta. En el caso de la ropa, esta pasa por un proceso de desinfección para mitigar los ácaros.

¿Cómo se puede apoyar a Recidar?

-Si es que tienen algo que ya no usan, nos pueden contactar al 946095818 o a través Facebook e Instagram . Luego coordinamos una cita para que el camión pase a recoger las cosas.

¿Qué los distingue de la competencia?

-La tecnificación de la gestión de inventario, el fortalecimiento del capital humano y, finalmente, la gobernanza. Tenemos un comité consultivo con el cual evaluamos las acciones a tomar a futuro.

DATOS

- Ubicación. ¿Interesado en Recidar? Su local se encuentra en calle Bello Horizonte Mz. U Lt. 2, Chorrillos.

- Época de recolección. Boris Gamarra ha identificado que entre los meses diciembre y enero hay mayor actividad en Recidar, sobre todo en lo que es compra de ropa, muebles y electrodomésticos.