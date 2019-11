Desde muy temprana edad, Lucero Dalia Calderón mostró interés por la elaboración y los procesos de los productos alimenticios. Tras terminar la carrera de Ingeniería Alimentaria y trabajar en empresas relacionadas al consumo, la joven decidió emprender con Industrias Dalia, empresa dedicada a la elaboración y venta de mermeladas sin colorantes ni saborizantes.

“Mi papá trabajaba en una empresa de alimentos y siempre me habló de las funciones de los ingenieros. Siempre me ha llamado la atención cómo se producían los alimentos”, precisa Lucero, quien fue becaria del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Antes de crear Industrias Dalia, Lucero participó con mucho éxito en los concursos universitarios anuales que premian el producto más innovador.

“Anteriormente, tuve la oportunidad de ser reconocida con diversos productos. Hice de todo, pero los que más destacaron fueron el helado de tocosh con guanábana, papa sour (pisco sour de papa) y una conserva de seco de carne”, asevera.

Finalmente, Lucero Dalia tomó la determinación de apostar por las mermeladas considerando su presupuesto limitado y por la experiencia que tenía en su elaboración.

“Muchas de las máquinas de producción son caras. Por esta razón, la idea era empezar con un producto que no demande tanto gasto. En los primeros ciclos universitarios, aprendí a fondo sobre los procesos de producción de la mermelada”, precisa la entusiasta emprendedora.

“Lo más importante son los insumos de la mermelada. La idea es que tengan buen sabor y que no cause daños a la salud. En ese sentido, no usamos saborizantes ni colorantes”, agrega.

CASO+ ÉXITO

Con su experiencia en el sector de procesos alimentarios, Lucero apostó por soñar en grande y se enfocó en la producción de mermeladas sin colorantes ni saborizantes.

¿Cuál es el siguiente paso para Industrias Dalia?

La empresa produce cuatro sabores de mermeladas: fresa, piña, aguaymanto y arándano. La proyección es lanzar versiones dietéticas sin azúcar y así poder enfocarnos en un público.

¿Ampliarán su línea de productos?

No solo ofrecemos mermeladas. El jarabe de goma es otro los productos que ofertamos. En unos quince días aproximadamente estaremos lanzando nuestras primeras mantequillas de maní.

¿Cuál es el canal de venta más importante para ustedes?

Aún no hemos entrado a supermercados o tiendas. Las redes sociales sirven, pero los ingresos más fuertes son los que generan nuestra participación en las diversas ferias que se realizan en el año.

¿A qué tipo de financiamiento recurrieron?

Desde el principio, el presupuesto fue limitado y lo destiné a lo básico para el negocio. Tuve que recurrir a un préstamo familiar. Me resisto a la idea de optar por apoyo de alguna entidad bancaria.

RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER:

“Es importante contar con el registro sanitario y todos los permisos correspondientes”, dice Lucero.

PROYECCIONES A FUTURO:

Industrias Dalia planea ampliar su línea de productos y continuar creciendo en el mercado.

LO QUE SE NECESITA:

Para Lucero es imprescindible conocer bien tu producto o servicio, ser optimista y seguir un plan de negocios.

DATOS

¿Aló, Dalia? 959791372 es el número de teléfono para ponerse en contacto con Lucero Dalia Calderón.

Redes sociales. Industrias Dalia cuenta con perfil de Facebook. Puede encontrarla si la busca con el mismo nombre o a través de este enlace: www.facebook.com/Industrias-DALIA-1234565436692098.

Presencia. Industrias Dalia suele anunciar por medio de redes sociales en qué ferias o distritos se presentará.