Emprendedor.21: Sansushito, fusión de sabores

La comida japonesa ha ganado año tras año más adeptos en el país, el paladar de los peruanos la ha aceptado y uno de los platos que más ha gustado es el sushi. A través de fusiones y combinaciones únicas, la oferta es variada tanto en la capital como al interior del país.

Hay muchos restaurantes que ofrecen propuestas únicas con precios accesibles a todo el público. Hoy conoceremos un poco más de uno de los restaurantes que ha logrado destacar, Sansushito.

Caso + éxito

En 2010, Antonio Álvarez decidió emprender en un negocio que comenzó probando en una reunión. Siete años después y tras mucho esfuerzo, cuenta con tres locales, dos en el Perú y uno en Estados Unidos.

¿Cómo lo hizo? Perseverando y trabajando duro.

En 2010, Antonio comenzó a testear a su clientela a través de pequeños eventos que realizaba en un restaurante en La Herradura. Después de ocho semanas de estar en la barra, supo lo que quería su público y es así que se anima a inaugurar el primer Sansushito.

Antonio Álvarez no busca ganar público entre las personas a las que ya les gusta el sushi y que ya tienen establecidos sus locales favoritos. Él busca captar clientes entre los negocios de comida chatarra, haciendo el sushi accesible para ellos, de forma que prefieran makis a un sánguche.

Su trabajo ha dado frutos por ellos y, a pesar de que se encuentran en una zona sanguchera, sus clientes lo prefieren a él y a su propuesta.

Entrevista a Antonio Álvarez/Sansushito

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?

Un día con un amigo compramos los ingredientes para hacer sushi casero. A los asistentes de la reunión les encantó. Entonces, me di cuenta de que gasté poco y salió gran cantidad. Por eso, traté de aterrizar la idea de negocio. Ese mismo día ya tenía claras las cosas; el nombre que elegí es porque la zona donde se abrió el primer local era sobre todo de sánguches. Por eso le pusimos Sansushito, jugando con las palabras.

¿Cuáles fueron las dificultades que debió superar cuando inició el negocio?

No he tenido muchas, siempre he sido trabajador. Quizás pudo ser que no tenía tanto capital, pero aun así con poco dinero pude conseguir grandes cosas. Hay personas que se endeudan y a las que no les va bien. Yo con poco dinero logré avanzar rápido.

¿Una lección que ha aprendido con su negocio?

Fui creciendo y comencé a franquiciar, lo cual no resultó tan bien. En algunos locales —donde las personas que lo manejaban no tenían tanta experiencia— hubo problemas y hubo un momento en que, debido a su actuar, estaban dañando la marca. Yo atiendo todos los días y los locales franquiciados no lo hacían. A veces ellos colocaban ofertas y no las cumplían.

Datos

- Contacto. Sansushito tiene servicio delivery. Puede llamar al 272-1243 si desea ordenar.

- Marcando la diferencia. Muchos restaurantes ofrecen los ‘all you can eat’.

- Antonio ha decidido no hacerlo porque no quiere que sus clientes se hastíen de su producto.

- 7 años de gran trayectoria. San Sushito inició operaciones en 2010 en el

local de la Av. Villarán (Surquillo), el que aún mantienen.

- 12 mil soles de inversión. Antonio Álvarez utilizó este capital para abrir su primer local. Hoy ya cuenta con tres, dos en Lima y uno en Miami (EE.UU.).

- Antonio Álvarez desea abrir un local más en Lima y se quiere aventurar nuevamente a franquiciar su marca.