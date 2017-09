Emprendedor.21: Del mar a su mesa

La costa peruana alberga una cantidad inimaginable de especies marinas que hacen de nuestro mar uno de los más ricos del mundo.

Con el paso de los años, se han desarrollado diversas industrias alrededor del recurso marino que hay en el mar peruano, desde empresas que elaboran harina de pescado hasta atuneras.

Hoy nos enfocaremos en el sector de la gastronomía, sobre todo en las cebicherías. Estas han sabido aprovechar los recursos hidrobiológicos y muchos emprendedores han logrado salir adelante y sobresalir.

Pero para que estos negocios sigan brillando y otros también puedan hacerlo, se debe tener una consigna en general: no depredar a las especies.

La sostenibilidad de los recursos es importante tanto para las empresas como para el medio ambiente, por lo cual una acción clave es respetar las vedas que establecen las entidades reguladoras del sector.

Hacerlo propiciará que los negocios puedan seguir ofreciendo deliciosos platillos como el chupe de camarones, lenguado, entre otros, ya que se hallará el insumo en el mar.

Caso + ÉXITO

Así como José Zuloeta, usted también puede lograr emprender en este sector. ¡Solo es cuestión informarse y atreverse a triunfar!

Entrevista: José Zuloeta Malca / Puerto Norte

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?Yo soy de Cajamarca, pero desde pequeño mi madre siempre me llevó al norte: Piura, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Pimentel, Máncora, etc. Me fascinaban los puertos de nuestro litoral y fue así como me inspiré para apostar en este rubro y también para nombrar a mi restaurante.

¿Cuál es la principal fortaleza de su negocio o del producto que ofrece?En Puerto Norte nos especializamos en pescados y mariscos. En nuestra carta ofrecemos una exquisita selección de platos sazonados con el sabor norteño de la casa.

¿Qué recomendación les daría a las personas que quieren emprender en el rubro en el que usted se encuentra? Les diría que no descansen en la lucha para concretar sus sueños, pues podemos caer muchas veces, pero debemos tomar esas caídas como aprendizaje para salir adelante.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?Las trabas burocráticas, sobre todo al momento de conformar la empresa. Para la gran mayoría de emprendedores, ese es el principal reto que se debe atravesar.

DATOS

Si desea conocer la sazón de Puerto Norte, puede ingresar a www.puertonorte.pe para conocer la ubicación de los locales del restaurante.