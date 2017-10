Emprendedor.21: Innovar sobre lo tradicional

La innovación no se limita a la tecnología pues se aplica a todos los negocios, incluso a la comida y, en eso, los emprendedores peruanos se han vuelto expertos.

Transformando lo tradicional y elevándolo a través de la fusión, se ha logrado revolucionar el rubro.

Muchos optan por innovar a través del proceso, otros mediante los ingredientes y un grupo lo hace en la presentación. Sin importar cuál de las opciones se elija, el solo hecho de cambiar lo establecido hace que el producto sea —en muchos casos— más atractivo para los clientes.

Caso + éxito

La Gloria, cachangas rellenas es una muestra de que la innovación siempre jugará a favor de un negocio.

Ángel Luyo Zevallos utilizó las tradicionales cachangas e implementó un nuevo concepto utilizando rellenos que no eran lo tradicional para esta tortilla elaborada a base de trigo.

Luyo ha innovado creando cachangas rellenas de lomo al jugo; también ha creado la cachanga amazónica, una combinación de chorizo con cecina.

“Hemos tratado de innovar trayendo algunos ingredientes que se incluyen en la pizza, pero esta vez en una cachanga. En este caso son las cachangas hawaianas, de jamón, queso y piña, que es algo nuevo para nuestros clientes”, señala Ángel, quien espera que en los próximos años sus cachangas rellenas logren deleitar a más distritos de Lima pues por el momento solo está presente en el Callao.

Entrevista con Ángel Luyo Zevallos

¿Cómo nació La Gloria, cachangas rellenas?

Me dediqué a este rubro por la necesidad económica que había en mi familia y porque, de alguna u otra manera, siempre me llamó la atención incursionar en el rubro de comida. Yo soy comunicador, pero siempre me jaló la cocina; desde la abuela, los hermanos de mi papá, son hombres que saben cocinar. Creo que por ahí he jalado en algo mi ingreso a la comida y en específico a las cachangas.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar La Gloria?

La parte económica. Cuando uno quiere iniciar un negocio, aspira o piensa en grande. Uno dice ‘quisiera esto, el otro’, pero no tengo el dinero como para poder hacerlo. He aprendido que eso se logra poco a poco. Antes no tenía ni módulo de venta, ahora ya tengo uno. Asimismo, empecé con algunos rellenos y ahora tengo 14 variedades.

¿Cuál es la principal fortaleza de La Gloria?

Es el sabor, esa combinación de una masa tradicional y casera con los diversos rellenos. Por ejemplo, un lomo al jugo, combinado con esta masa casera, hace algo agradable al paladar. Algo innovador puede ser la cachanga amazónica, una combinación de chorizo con cecina. Siempre trato de innovar.

Datos

- Ventas. La Gloria tiene mayor facturación entre junio y agosto porque son los meses más fríos y en los que la gente busca consumir alimentos calientes.