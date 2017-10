Emprendedor.21: Funclub, fiesta y diversión

El rubro de negocio de la diversión y las fiestas es uno de los más rentables en cualquier país. Por ello, la competencia también es voraz. Como cualquier negocio, un día puedes estar en la cima, pero si te descuidas, pierdes.

En este rubro, lo vital es ofrecer calidad en la atención porque, al final del día, lo que se vende es una experiencia y no un producto en sí.

Si el cliente ve el servicio ofrecido como el mejor recuerdo o vivencia, significará que ha logrado su objetivo. Conozcamos un poco más de este tipo de negocio con FunClub.

Caso + éxito

FunClub inició sus operaciones hace un par de años como una empresa encargada de desarrollar conceptos de fiestas orientadas a la escena musical pachanguera.

Tras su éxito en el sector, FunClub decidió abrir dos unidades de negocios más: FUN y Los Alquimistas. La primera incursiona en el subsector de a eventos de música electrónica y la otra unidad de negocio se dedica a los eventos corporativos.

Así, a través de unidades especializadas, la empresa ha sabido apuntar a sectores diferentes sin perder su enfoque.

Y es que a veces muchas empresas, sobre todo en este rubro, por tratar de ganar más clientes distorsionan su core de negocio y al final no ganan más clientes sino que afectan su marca.

Así que ya sabe. Se puede destacar en el rubro de las fiestas y la diversión teniendo en cuenta las necesidades de sus clientes y cumpliéndolas.

Entrevista a Diego Mora

¿Cómo te animaste a crear FunClub?

Hace tres años, junto con uno de mis socios, decidí emprender una fiesta llamada El Noventero, y fundar FunClub. Así, empezamos como dos personas a las que nos gustaba la noche, pero le pusimos otros ojos a la diversión, que eran los de hacerla nuestra plataforma de vida y para ello necesitábamos tomar riesgos.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su FunClub?

Conocíamos el mercado, la convocatoria y la producción, pero no la parte logística, el tema de pedidos, cantidades, manejo de cajas. Era un mundo nuevo para nosotros cuando empezamos. Igualmente, no teníamos sponsors al inicio y las espaldas financieras no eran amplias, íbamos paso a paso.

¿Cuál crees que es la principal fortaleza de FunClub?

La calidad humana de nuestro equipo. Somos una familia. Para nosotros, lo más importante es que quien está con nosotros esté contento, tanto equipo administrativo, convocatoria o producción. Siempre estamos preocupados por ofrecerles algo adicional, un engreimiento, una capacitación, lo que tengamos a nuestro alcance y sepamos que ellos van a valorar.

Dato

- Contacto. Puedes encontrar más información de FunClub a través de su fan page de Facebook, su cuenta de Instagram o escribiendo a funclub@losalquimistas.pe.



- Tres unidades de negocio. FunGroup tiene FunClub, FUN y Los Alquimistas.