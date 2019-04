Conoce cuáles son los 5  los beneficios para una PYME de tener un reporte de sostenibilidad

En el 2018, 80 pymes peruanas presentaron su Reporte de Sostenibilidad. De estas, 25 son proveedoras del Estado, en Lima y ciudades de provincia.

Daniel Vargas, Country Program Manager del Global Reporting Initiative (GRI) en Perú, señala que el Reporte de Sostenibilidad se utiliza como una herramienta y un medio para entender, gestionar y comunicar sus principales impactos sociales, ambientales y económicos.

¿Conoces cuáles son sus principales beneficios? A continuación te mostramos cinco de ellos que las pymes deben tener presentes:

• Identifica fortalezas y debilidades: El proceso de elaboración de un Reporte de Sostenibilidad logra mostrar anticipadamente, las debilidades y las oportunidades no antes identificadas en una empresa. Estos hallazgos pueden ayudar a que la dirección de nuestra Pyme evalúe los riesgos y que no surjan de manera inesperada. También es posible identificar procesos que no se implementan de la manera más eficiente y que pueden ser mejorados.

• Mejora la reputación y confianza: La elaboración de un Reporte de Sostenibilidad equilibrado, donde se expongan las buenas prácticas de nuestra empresa, así como las cuestiones que están en mejora, genera confianza y respeto entre los grupos de interés.

• Atrae financiamiento: Hoy en día, las instituciones de crédito tienen muy en cuenta el desempeño de la empresa respecto a temas relacionados con la sostenibilidad, la ética e integridad, las prioridades sociales y medidas medioambientales. Al aplicar el proceso de elaboración de un Reporte de Sostenibilidad, se contribuirá a que la empresa mejore la gestión de sostenibilidad de manera integral. Así, el reporte se convierte es un potente factor de acceso a financiamiento.

• Logra una ventaja competitiva: En Perú, la elaboración de Reporte de Sostenibilidad aún no es una práctica habitual entre los sectores empresariales peruanos, sobre todo las pymes. Por lo que podemos adjudicar ese componente como un diferencial. Esto es importante, debido a que cada día son más las grandes empresas que examinan el desempeño económico, social y ambiental de sus actuales y posibles proveedores. Demostrar el compromiso de su empresa con una gestión sostenible de sus actividades, aumentará la posibilidad de que lo seleccionen como un proveedor.

• Mejora continua: El Reporte de Sostenibilidad permitirá que su empresa haga un seguimiento de los avances y visibilice qué áreas necesitan mejoras. Una vez hecho el seguimiento y evaluación del desempeño, se podrán identificar las áreas susceptibles de mejora en relación a la reducción de costos, ineficiencias operativas y productividad. De esta manera, podrán gestionar los cambios y hacer mejoras cuando sea necesario.