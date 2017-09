Conoce los 5 errores más comunes de los emprendedores

Cada vez son más los peruanos que tienen la idea de formar un negocio propio. Se calcula que el país, 25 de cada 100 personas se encuentran involucrados en algún tipo de actividad emprendedora. Sin embargo, iniciar un negocio propio es un desafío. Muchas personas tienen las ganas y el empuje suficiente para poner en marcha ideas innovadoras, pero conseguir el éxito a veces no es una tarea tan fácil.



Para que no se equivoquen en el intento de alcanzar sus metas y que estas les permitan un futuro estable, los especialistas de Galaxy Plaza han preparado una lista de los cinco errores más comunes que se cometen al iniciar un negocio propio.



1. No tener un plan de negocios escrito. Un plan de negocios escrito marca la pauta de las acciones que se deben realizar para alcanzar los objetivos comerciales a corto plazo. Su plan de negocio tiene que ser realista, pues en ocasiones los emprendedores invierten demasiado tiempo y recursos en su idea sin contrastarla con las necesidades del mercado.



2. No conocer sus fortalezas y debilidades. Muchos emprendedores no realizan un análisis de su situación, tanto personal como profesional, ni analizan la competencia. Se lanzan al negocio impulsados por su entusiasmo. Pero es importante que conozca las ventajas que ofrece respecto a sus competidores para sacarle provecho y así ganar clientes.

3. No saber preguntar. Muchos emprendedores tienen miedo que los clientes o la competencia piensen que no están capacitados para emprender, pero aprender a pedir ayuda para que el negocio prospere es esencial. Se debe perder el miedo al mercado, pues aunque la familia y los amigos dan una retroalimentación positiva, es mejor buscar una opinión crítica.

4. No tener un plan de marketing. Muchas personas no conocen la importancia de la promoción y de la publicidad para que el negocio se haga conocido. Se lanzan en una buena idea, pero no se preocupan por promocionarla entre sus potenciales clientes. No hay que escatimar recursos para ello, pues los productos no se venden solos.

5. No saben delegar. Los emprendedores se emocionan con sus ideas y con su trabajo y piensan que nadie llevará mejor el negocio que ellos mismos. Pero deben aprender que designar funciones y confiar en el equipo, es la mejor manera de superarse.

Feria de alquileres

Precisamente con la idea de capacitar a los emprendedores en estos aspectos, Galaxy Plaza ofrecerá asesoría gratuita a todos los interesados que visiten la Primera Feria de Alquileres que se desarrolla en Chorrillos, en la cual se ofrecen locales comerciales de S/550 soles mensuales para emprender nuevos negocios.

“En la feria, más allá de ofrecer los espacios comerciales, los especialistas de

Galaxy Plaza reciben las ideas de los futuros empresarios y les ofrecen información y consejos para convertir sus proyectos en una realidad. Les explican cómo es el proceso, desde el alquiler hasta la formalización de los negocios y además se les informa sobre los planes de financiamiento para la creación de empresas”, señaló José Espantoso, gerente de la inmobiliaria Albamar.

La Feria de Alquileres de Galaxy Plaza está ubicada en Av. Defensores del Morro (Ex Av. Huaylas) cuadra 16, en Chorrillos, y se realizará toda la semana con eventos para la familia. La entrada es gratuita.