A un clic de distancia, sepa cómo incursionar en el comercio en línea

La eficacia de este medio ha generado que muchos emprendedores se animen a incursionar en este rubro.

Si usted desea ingresar al comercio en línea tenga en consideración lo siguiente: primero, recuerde que las personas que acuden a los servicios online desean las cosas de forma inmediata. Por eso, es importante que su plataforma sea veloz y eficiente, para eso necesitará de un programador que cree una web de fácil acceso para sus clientes.

Segundo, es fundamental que su web cuente con la opción de realizar pagos en línea; de esta forma, le evita al cliente el tener que ir a un banco a realizar el depósito por el servicio o producto que desea adquirir; si bien las aplicaciones para realizar pagos en línea son un gasto aparte para la empresa, tenga en consideración que el cliente apreciará el tiempo que ahorrará.

Finalmente, es importante que tenga una atención al cliente online. Muchas empresas tienen esta ayuda las 24 horas para así poder brindar solución a los problemas que puedan surgir con el servicio o producto adquirido.

CASO+ÉXITO

Gabriel Massa, gerente general de Nanda.peNanda.pe es una plataforma online para encontrar y reservar servicios de belleza (cortes, tintes, manicure, depilación, masajes, etc.) las 24 horas, los 7 días de la semana. La misión de Nanda es que ya no sea necesario que el salón esté abierto o esperar al teléfono por varios minutos para conseguir una cita.

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?En una oportunidad que necesitaba conseguir una peluquería cerca de mi trabajo acudí a Internet, como siempre, y me encontré con el problema de que no me ayudaba en nada. No podía ver opciones cercanas, precios, fotos, comentarios de otras personas, etc. para poder tomar una decisión informada.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?La primera dificultad fue convencer a familiares que invirtieran en mi idea de negocio sin tener una web operativa y la segunda dificultad fue conseguir que los primeros salones de belleza se afilien a la plataforma con solo mencionarles la idea y enseñarles algunos diseños preliminares de cómo iba a ser la web. ¡Tuve que visitar más de 20 salones para poder conseguir que el primero firmara el contrato!

¿Cuál es la fortaleza de su negocio o del producto que ofrece?La principal fortaleza de Nanda.pe es poder reservar una cita online en salones de belleza de una forma rápida, fácil y segura las 24 horas del día. Ya no es necesario llamar a varios salones, y que estén abiertos, para poder reservar cita.

DATOS

Contacto. Puede ubicar a Nanda en su página web Nanda.pe o enviar un mail a contacto@nanda.pe para cualquier consulta.