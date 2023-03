Café con Lucha: Mariana Costa nos habla del camino de un emprendimiento con impacto

Café con Lucha, es una iniciativa de Lucha, impulsada con Perú21: “Un podcast de impacto y con propósito”. Este espacio que tiene el objetivo de poner sobre la mesa temas urgentes por resolver para crecer como sociedad, construyendo al mismo tiempo una comunidad de personas que trabajan por el planeta.

En esta primera entrega y dentro del marco del Mes de la Mujer, Mariana Costa, Co-Fundadora y CEO de Laboratoria, comparte su experiencia emprendiendo con impacto: los inicios de la idea, el protagonismo del impacto social y los aprendizajes de su camino que nos inspiran a seguir trabajando por un planeta mejor.

En este episodio, Mariana Costa, nos habló de algunas experiencias en su camino del emprendimiento con impacto, de las cuales resaltamos 2 aprendizajes en sus palabras:

El driver más importante para tu empresa: el impacto que genera

“Creo que en eso es en lo que fallamos aquí, el sector social está un poco desacreditado en su excelencia. Muchas veces porque es social se presume que es “lindo” y “qué chévere que haya este impacto”, pero se piensa que no necesariamente es el mejor talento, no necesariamente va a crecer tanto o no va a ser una visión ambiciosa. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Nosotros siempre decimos en Laboratoria que nosotros siempre aspiramos a ser el mejor bootcamp del mundo justamente porque tenemos un impacto. ¿Qué más importante que eso?”.

Orientar nuestra inversión de tiempo a algo que construya un mundo mejor

“Yo sí soy creyente que debemos vivir nuestra vida de manera más asertiva y más consciente de la que usualmente nos han enseñado en un sistema educativo tradicional. Y que el tiempo es nuestro recurso más valioso, es finito y, sobre todo, que tenemos algo que aportar. Entonces, si tenemos la posibilidad de orientar nuestra vida profesional, que es el ámbito donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, a algo que de alguna manera genere un mundo mejor que el de ayer, sería un triunfo”.

¿Qué es Lucha?

Lucha es una comunidad de personas obsesionadas con resolver los problemas sociales y ambientales del Perú y el mundo. Se dedica a co-crear empresas en las que el planeta invertiría e impulsa las reformas que nos acercan a ser una sociedad más justa y compasiva.





