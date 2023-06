Eduardo Sotelo, CEO y fundador de Horus es el nuevo personaje en esta edición de Café con Lucha, una iniciativa de Lucha, impulsada con Perú21: “Un podcast de impacto y con propósito”.

En este episodio, Eduardo Sotelo, CEO y Fundador de Horus nos cuenta su motivación: Diseñar inclusión para que la sociedad camine. Horus busca lograr este propósito a través del desarrollo y democratización de prótesis de alta calidad Alemana para personas amputadas.

Les compartimos 3 puntos importantes de esta conversación:

1. La inspiración y motivación para crear Horus

“En la universidad es donde conozco a uno de mis, ahora, mejores amigos, que tuvo un accidente de tren y le amputaron las dos piernas. Pero cuando lo conocí él caminaba y parecía normal, y yo pensaba: “Oye, en el Perú si te amputan te dan muletas, en el mejor de los casos. Y fue ahí, en Alemania, mi primera interacción con prótesis, con que hay una solución para este problema y entender por qué esta solución existe en Alemania y no existe en el Perú. Después me di cuenta que las prótesis son super caras y no hay un sistema de cómo llevarlas al Perú. No solamente es el precio, sino que hay muchísimos factores como la infraestructura o los técnicos ortopedistas, por ejemplo, que es el problema más grande, que nos dimos cuenta más adelante: Sin los técnicos ortopedistas no puede haber una prótesis de alta calidad. Entonces, nuestra meta era encontrar cómo realizar componentes de bajo precio y alta durabilidad, después, cómo reemplazar o cómo hacer el trabajo del técnico ortopedista más eficiente. Y así analizar todo este problema, durante casi 2 años y medio desde que empezamos, y hoy en día tenemos una solución tecnológica que hemos diseñado en Berlín con todo el equipo de Horus y es lo que estamos trayendo al Perú”.

2. La importancia de entender el problema para crear una mejor solución

“El 90% de los amputados en el mundo no está caminando. Y no es que hace 50 años era el 99% y ahora son 90%. Es que este número no se reduce. Me puse a pensar ¿Por qué pasa esto? Analicé cómo las ONGs trabajan. Su mayor problema es el no entender el problema, y si no entiendes el problema no puedes crear una solución. Entonces, si eres una ONG, europea o estadounidense, que no entiende el problema, lo que haces es: contratar a cinco ortopedistas, hacer una campaña de armar 300 prótesis en 3 meses, digamos en Camboya, hacer caminar a 300 personas, en estos tres meses, te tomas una foto y dices “Bueno, misión cumplida”, y te vas. Y después de 2 o 3 años esas prótesis necesitan mantenimiento, porque se rompen y no hay otra nueva campaña, o la realizan otra nueva campaña en otro lugar. Entonces esos trescientos amputados que hiciste caminar por 2 o 3 años vuelven a no poder caminar. Y es esa la razón por la cual esta cifra de 90% no disminuye”.

3. Horus y la Comunidad de Lucha

“Por ejemplo, yo soy un ingeniero en Alemania que quiere mejorar el Perú. Vengo al Perú y para mí fue como un milagro haber conocido a Lucha, habernos encontrado. Pero, si no estuviera Lucha, ¿cómo yo ingresaría al mercado peruano? No conozco a todos los contactos que Lucha tiene o toda su experiencia. Y trabajar con un grupo de personas que están comprometidas en hacer un bien social, lo cual es súper difícil de encontrar, yo creo que es algo muy poco común”.

