Anímese a incursionar en el rubro de la apicultura con estos consejos

La miel es uno de los productos que más beneficios brinda a la salud, es buena para la enfermedades respiratorias, destaca por sus efectos calmantes y es utilizada como una alternativa saludable para endulzar los alimentos. Si usted quiere incursionar en el negocio de la producción de miel y la apicultura, tenga en consideración los siguientes consejos.

Primero, si bien es un actividad milenaria, se debe tener un conocimiento previo para ingresar en este rubro. Capacítese antes de iniciar, sepa qué tipo de colmena debe adquirir, qué materiales necesitará y qué raza de abejas debe comprar.

Segundo, la miel es el principal producto que la apicultura le puede brindar pero también puede obtener otros como la cera, que es utilizada para los cosméticos; lociones, etc. Puede diversificar su negocio y comercializar esa materia prima.

Finalmente, al estar en un constante contacto con las abejas es importante que cuente con un kit para la picadura de la misma, la seguridad de sus colaboradores es muy importante.

Caso + éxito

Bet-Avén del Norte es una apícola ubicada en Ferreñafe. Luis Sánchez, dueño de la apícola, desciende de una familia que se ha dedicado a esta actividad durante décadas. Cuenta con más de 700 colmenas y ha logrado crear una nueva raza de abeja.

*¿Por qué decidió dedicarse a este rubro? *Mis abuelos eran apicultores pero era apicultura rústica; después mis padres se dedicaron a una apicultura tecnificada y desde muy pequeño me llevaban a los apiarios de las abejas. Soy la tercera generación, y esta actividad es una herencia; tengo mucho amor por las abejas, lo llevo en la sangre como emprendedor.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio?Conseguir el capital para poder comprar las colmenas y las abejas. Gracias a una ONG, que me dio el apoyo de 8 colmenas y materiales. Además, no podía acceder a un crédito de los bancos porque no tenía casa y tampoco garantías.

Describa en qué consiste su rutina de trabajo.En Bet-Avén del Norte iniciamos el día con la limpieza de los apiarios, luego con el manejo de las cámaras de cría (crianza de reinas), control de las hormigas, control de enfermedades, cosechas de miel, extracción de propóleos, entre otros.

*¿Cuál es la fortaleza del servicio que ofrece? *Nuestra fortaleza es el servicio de polinización cruzada a nivel nacional con las empresas agrícolas de exportación.

Tenga en cuenta

Ganadores. Bet-Avén ganó el Premio Citi del Citibank a la Microempresa, en el 2011, en la categoría Producción.