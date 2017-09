Anímese a incursionar en el creciente rubro del entretenimiento musical

La industria del entretenimiento mueve miles de dólares a nivel local. Ya sea desde un restaurant hasta una discoteca, el negocio es rentable por donde se le vea. Sin embargo, al ser fructífero, los permisos como licencias de funcionamiento, permisos para distribuir alcohol y demás son complicados de conseguir.

Si usted desea incursionar en el rubro del entretenimiento, tenga en consideración lo siguiente: primero, debe analizar el tipo de negocio que pondrá (bar, restaurante, discoteca, etc.), ya que cada uno tendrá un monto de inversión distinto debido al personal que requerirá.

Los proveedores serán determinantes para el futuro de su negocio. En el caso de que haya optado por abrir un bar, debe ser cuidadoso con la compra de los licores, pues en el mercado hay mucha falsificación de este insumo.

Finalmente, puede tomar su tiempo, pero contar con los permisos de funcionamiento de la municipalidad correspondiente evitará que tenga problemas en el futuro y también les asegurará a sus clientes que el local es seguro.

CASO + ÉXITO

Cocodrilo Verde es un restobar con más de 15 años en el mercado. Luisa Florez, gerenta del local, indica que, además de ser un restaurante, este es un espacio para que nuevos talentos puedan darse a conocer.

¿Por qué decidió dedicarse a este rubro?Me encanta la música, pienso que los músicos son seres privilegiados; me hubiera encantado ser uno de ellos. Me gusta cantar, pero lo hago como aficionada, porque no tengo las condiciones. De hecho, esto empezó como un espacio para aficionados y profesionales. Y me permite estar cerca del mundo musical, es como entrar por la puerta lateral.

*¿Cuál es la fortaleza de su negocio? *La fortaleza del Cocodrilo Verde radica en la excelente calidad del sonido, del espectáculo, de nuestra carta, la atención al público y el local siempre en buenas condiciones.

*¿Qué recomendación daría en cuanto a los proveedores, insumos y personal que necesita para iniciar un negocio como el suyo? *Se necesitan proveedores comprometidos en mantener calidad de los insumos y licores, que tengan buen precio y puntualidad en la atención, además de apoyo en la publicidad de la marca tanto del proveedor como del local.

*¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para iniciar su negocio? *Las mil trabas que te pone la burocracia municipal.

DATOS

Contacto. Puede ingresar a www.cocodriloverde.com para conocer el local. Para informes y reservas puede llamar al 4442381 o 978251754.