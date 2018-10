Zinc sube por descenso de existencias ante déficit de suministro

Los precios del zinc subían el martes hacia los máximos de tres meses tocados la semana pasada por un descenso de las existencias del metal que subrayaron una escasez de suministro a nivel global.

A las 10:12 (GMT), el zinc referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 2.6%, a US$ 2,683.50 la tonelada, en línea con el avance del 3% del contrato más transado en la Bolsa de Futuros de Shanghái .

El metal usado para galvanizar acero ha trepado más de un 17% desde el mínimo de 22 meses tocado en agosto de US$ 2,283 y está cerca del máximo de US$ 2,706.94 alcanzado el 2 de octubre.

Sin embargo, el alza tendrá probablemente una corta vida, según Caroline Bain, analista de Capital Economics.

"El mercado parece algo ajustado en la actualidad, pero creemos que el suministro mejorará en los tres próximos meses", afirmó, vaticinando que los precios llegarán a US$ 2,300 por tonelada a fines del próximo año.

Los inventarios del zinc en almacenes registrados por la LME cayeron por debajo de las 200,000 toneladas desde las más de 250,000 toneladas de agosto y se acercaban a mínimos de 10 años.

Las existencias en almacenes de la Bolsa de Futuros de Shanghái estaban en 29,204 toneladas, las más bajas desde 2007.

En otros metales básicos, el cobre mejoraba un 0.9%, a US$ 6,235 la tonelada; el aluminio cedía un 0.3%, a US$ 2,060; el plomo ganaba un 0.6%, a US$ 1.983; el estaño mejoraba un 0.3%, a US$ 18,950; y el níquel trepaba un 1.6%, a US$ 12,785.



Agencia Reuters