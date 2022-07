El famoso consejero estará en Lima el próximo 23 de julio, en el marco de evento transformacional que se realizará en el Centro de Convenciones de San Borja, que ayudará a cambiar la relación de las personas, el éxito y sus vidas, transformar sus relaciones con los demás y sobre todo, consigo mismo.

El guía es creador de Desata tu Poder, uno de los programas de crecimiento personal y profesional de mayor impacto en el Europa. El curso brinda los fundamentos para que alcances el éxito profesional, superando obstáculos que impiden el logro de objetivos, con estrategias y sistemas de trabajo para sumar clientes, ahorrar tiempo y esfuerzo.

A lo largo de su trayectoria, de más de una década, Yoniel García ha transformado la vida de miles de personas con habilidades y técnicas para ayudarles a transformar sus resultados. El famoso coach internacional, en el 2018, fue elegido, junto a otros escritores de grandes best sellers, como uno de los ponentes del Congreso Internacional Being One Forum, dictando la conferencia Tus sueños se hacen realidad. La revista Forbes cita Yoniel García: “Un líder siempre está amando el cambio; porque cambiar es crecer.”

Yoniel confiesa que su habilidad reside en lograr conciencia y equilibrio de los aspectos mentales, emocionales y espirituales para lograr la satisfacción personal y bienestar. Empresarios, emprendedores, directivos conscientes y otros coaches han transformado sus vidas. Todos han ganado autoconfianza, poder, determinación y motivación personal.

Sin embargo, llegar a ese nivel de crecimiento y desarrollo demanda a las personas comprender cuáles son los cimientos que les serán de ayuda en esta nueva etapa de la vida. “Eso se produce desde el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación”, reflexiona Yoniel García.

En este sentido, la gestión emocional es un factor determinante para un liderazgo efectivo; para sustituir la frustración y la incertidumbre (que a veces se genera en los negocios y en la vida) por actitudes positivas en las cuales imperen la confianza, el bienestar y la comunicación.

En el evento de Lima, Yoniel se enfocará en en lo emocional y lo mental, para poder lograr luego lo físico; cambiar los conceptos y patrones mentales sanando el pasado. “Liberando karmas se liberan traumas generacionales, se transmuta energía, se conecta con el amor, se eleva la vibración y no solamente de la abundancia económica; también espiritual, mental, física y emocional. Te llevará a disfrutar de libertad financiera y abundancia económica”, acota Yoniel.

Todos anhelamos tener más paz. y Yoniel afirma que eso se consigue con crecimiento personal, expansión, poder, compresión con la vida, conexión con el perdón y por supuesto un estado elevado del amor. Aspectos que se trabajarán durante su evento en Lima.

