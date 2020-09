El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró este martes que el Gobierno no ha autorizado el funcionamiento de tragamonedas, casinos e iglesias como parte de la fase 4 de reactivación económica.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que pese a la aprobación de un protocolo sanitario para estas actividades, no ha sido autorizado su funcionamiento por el Ministerio de Salud hasta que se realice el análisis respectivo.

“No hemos autorizado a los casinos ni tragamonedas, tampoco a las iglesias [...] Los sectores, un mes previo, establecen con el Minsa los protocolos para que no haya ningún tipo de contagio, pero todavía no hemos autorizado la reapertura de casinos y tragamonedas”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Martos consideró que la reactivación económica, en referencia a la fase 4, se está ejecutando de forma progresiva en el país para mantener el equilibro y evitar un posible aumento de casos y fallecimiento por el coronavirus.

Cabe destacar que en el protocolo sanitario publicado este lunes 28 de setiembre en el diario oficial El Peruano se precisa que los lineamientos indicados para las salas de juegos serán aplicables una vez se disponga la reanudación de este tipo de actividades.

