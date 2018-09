Wall Street inicia con pérdidas tras caída de acciones de Facebook y Nike

Wall Street inició la sesión en terreno negativo ante un descenso de las acciones de empresas influyentes como Facebook y Nike, sumado a las preocupaciones sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y otras economías importantes.

Nike caía un 2.1% y era el mayor lastre para el promedio industrial Dow Jones. El retroceso se explica tras la elección de Colin Kaepernick, exjugador de fútbol americano, como rostro de unos anuncios que marcan el trigésimo aniversario de su lema "Just Do It" ("Sólo hazlo").

En tanto, Facebook caía un 3% luego de que la agencia calificadora MoffettNathanson rebajara la calificación del gigante de las redes sociales a "neutral" desde "comprar", citando la conocida desaceleración del crecimiento de sus ingresos durante el segundo trimestre del año.

El índice de tecnología del S&P caía un 0.7% y se encaminaba a registrar su mayor pérdida desde la quincena de agosto.

El Dow Jones de Industriales bajaba 46.07 puntos, o 0.18%, a 25,918.9 unidades, mientras que el S&P 500 perdía 3.27 puntos, o un 0.11%, a 2,898.25 unidades. El índice compuesto del mercado, Nasdaq, disminuía 11.78 puntos, o un 0.15%, a 8,097.74 unidades.

Fuente: Reuters