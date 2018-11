Wall Street finaliza la semana en rojo tras caída del precio del petróleo

Wall Street cerró su última sesión de esta semana en rojo en una jornada en la que la importante bajada de los precios del petróleo se ha interpretado como un síntoma de la desaceleración del crecimiento económico mundial.

Según datos al final de la sesión, el indicador principal indicador de Nueva York, Dow Jones, cayó un 0.77% o 201.92 puntos hasta los 25,989.30 enteros. En tanto, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.92 % o 25.82 unidades, situándose en 2,781.01.

Por su parte, el índice compuesto del mercado, Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, fue el que la pasó peor en la jornada al caer un 1.65 % o 123.98 enteros hasta 7,406.90.

Entre los sectores que terminaron en terreno negativo, destacan el tecnológico (-1.66 %), el de bienes de consumo no esenciales (-1.50 %), el de telecomunicaciones (-1.45 %), el de materias primas (-1.37 %), y el industrial (-1.00 %).

En verde acabaron solo tres: el de bienes de consumo esenciales (0.51 %), el inmobiliario (0.14 %) y el de servicios públicos (0.09 %).

Cabe señalar que el precio del petróleo quedó por debajo de los US$ 60 el barril durante la jornada , algo que no sucedía desde el pasado mes de marzo, aunque consiguió acabar en US$ 60.19.

El precio del crudo se encontraba así un 20 % por debajo del máximo alcanzado en el último año, con lo que se considera que se ha adentrado en un ciclo negativo.

A ello se sumó el dato negativo sobre la economía de China en el que se conoció la caída del 11.7 % en las ventas de vehículos en octubre, según reveló una de las asociaciones de automóviles más importantes del país.

Entre los 30 valores que cotizan en el Dow, encabezaron las pérdidas Goldman Sachs (-3.89 %), Caterpillar (-3.41 %), Cisco Systems (-2.75 %), Microsoft (-1.95 %), Apple (-1.93 %), Nike (-1.83 %), Intel (-1.80 %), 3 M (-1.46 %), y DowDuPont (-1.28 %).

En contraparte, lideraban las ganancias Walt Disney (1.72 %), que ayer presentó unos buenos resultados trimestrales, Procter & Gamble (1.15 %), Pfizer (0.98 %), Coca Cola (0.71 %), Walmart (0.65 %), y Verizon (0.33 %).

En otros mercados, el barril de Texas descendió a los US$ 60.19 el barril y, al cierre de Wall Street, el oro bajaba a US$ 1,210.30 la onza, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedía al 3.187 %.

Fuente: EFE