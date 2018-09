Wall Street cierra la sesión con ganancias impulsado por Apple

Las acciones subieron hoy en la bolsa de Nueva York, Wall Street , de la mano de un repunte del sector tecnológico liderado por Apple, con un alza de papeles energéticos de más del 2% que acompañó al aumento de los precios del petróleo.

Según cifras al final de las operaciones, el Promedio Industrial Dow Jones subió 113.99 puntos, o un 0.44%, a 25,971.06 unidades, mientras que el índice selectivo S&P 500 ganó 10.96 puntos, o un 0.38%, a 2,888.09 enteros.

El índice Nasdaq Composite, de valores tecnológicos ascendió 45.10 puntos, o un 0.57%, a 7,969.26 unidades.

Los problemas comerciales que hay de fondo en la economía estadounidense preocupan a los mercados e inversionistas, quienes están pendientes de las próximas medidas arancelarias de Estados Unidos contra China.

Asimismo, desde el viernes, el gigante tecnológico Apple se encontraba a la baja debido a las sanciones comerciales por valor de US$ 200.000 millones que el gobierno de Donald Trump prepara contra Pekín y ante las que advirtió que subiría el coste de algunos productos.

Vea también BVL cae por sexta sesión consecutiva a nuevo mínimo en casi nueve meses

En otros mercados, el crudo referencial Brent subió US$ 1.69, o un 2.2%, a US$ 79.06 por barril y, minutos finales al cierre de Wall Street, el oro al contado avanzaba un 0.2% a US$ 1,197.28 la onza.

Con información de EFE y Reuters

TE PUEDE INTERESAR: