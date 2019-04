Wall Street cierra lunes al alza y el Dow Jones sube un 1.27%

Wall Street cerró este lunes al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 1.27% en una jornada impulsada por las cifras positivas del segundo trimestre de 2019, que apuntan a una buena marcha de la economía de Estados Unidos y de China.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York , el Dow Jones sumó 329.74 puntos hasta 26,258.42, mientras que el selectivo S&P 500 progresó un 1.16% o 32.79 unidades hasta 2,867.19.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas del mercado, ascendió un 1.29% o 99.59 enteros, hasta 7,828.91.

Por sectores, destacaron los progresos del financiero (2.42%), el industrial (2.07%), el de materias primas (1.50%), el de telecomunicaciones (1.45%) y el tecnológico (1.40%).

Descendieron solo tres sectores: el de servicios públicos (-0.71%), el inmobiliario (-0.63%), y el de bienes de consumo esenciales (-0.21%).

Wall Street estrena con una buena jornada el segundo trimestre de 2019 gracias a cifras publicadas hoy que apuntan a un buen estado de la economía tanto de Estados Unidos como de China, lo cual animó a los inversores, que en los últimos meses han temido una ralentización del desarrollo a nivel global.

En el caso estadounidense, las cifras reflejaban una expansión de la actividad del sector manufacturero, recuperándose de los bajos niveles del mes pasado, que no se veían desde noviembre de 2016, mientras que en China, uno de sus índices de consumo indicaba una expansión de su economía.

Esta es la segunda sesión consecutiva de ganancias de Wall Street, después de que el parqué neoyorquino cerrara el viernes con sólidos avances, poniendo fin a un primer trimestre del año de importantes subidas y bajadas que sin embargo acumuló un ascenso destacado en sus tres principales indicadores.

En el grupo del Dow Jones de Industriales lideraba las ganancias Caterpillar (3.51%), JP Morgan Chase (3.37%), United Technologies (3.34%), Boeing (2.65%), Goldman Sachs (2.47%), y American Express (2.20%).

Retrocedían sólo un puñado de empresas, entre ellas McDonald's (-0.80%), United Health Group (-0.70%), Johnson & Johnson (-0.58%), y Procter & Gamble (-0.39%).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a US$ 61.59 el barril y, al cierre de Wall Street, el oro retrocedía hasta US$ 1,291.60 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 2.504% y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.121.



Fuente: EFE