Wall Street cierra al alza y marca récord histórico del Dow Jones y S&P 500

New York Stock Exchange (NYSE) de Wall Street cerró hoy con sus tres indicadores en verde y récords históricos en el Dow Jones de Industriales y el S&P 500, aupado por un alivio en los temores por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Al cierre de las operaciones, el principal indicador de Nueva York sumó 251.22 puntos (+0.95 %), hasta 26,656.98 enteros, con lo que superó su última mejor marca, que se remonta al 26 de enero, cuando llegó a 26,616.71 puntos.

El selectivo S&P 500 también alcanzó un nivel nunca visto al avanzar un 0.78 % o 22.80 unidades, hasta los 2,930.75 puntos, por encima de la máxima que se anotó el pasado 29 de agosto (2,914.04).

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, progresó un 0.98 % o 78.19 enteros, hasta 8,028.23 puntos, algo más cerca de renovar su hito.

El tecnológico fue precisamente el sector que obtuvo más ganancias hoy, al subir un 1.17 %, por delante de los de bienes esenciales (1.16 %) y materiales básicos (1.05 %).

El sector energético, único en rojo, se quedó casi plano (-0.06 %) en reacción a una bajada en el precio del petróleo de Texas.

La sesión bursátil operó con fuerza toda la jornada y los inversores apostaron por las compras al disiparse ligeramente los temores que rodean a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Washington y Pekín se impondrán mutuamente el próximo 24 de septiembre unos aranceles menos duros de lo esperado por los analistas, aunque hoy las autoridades chinas afirmaron esperar que EE.UU. tome medidas para corregir su comportamiento con las tarifas.

La jornada giró en torno a la expectativa por el nuevo récord del Dow Jones, indicador que entró en territorio de corrección a principios de febrero y al que le ha llevado casi ocho meses renovar máxima histórica.

Los expertos atribuyeron parte del impulso de hoy a Apple (0.76%), la empresa de mayor capitalización bursátil, pero entre los 30 títulos que cotizan en el Dow Jones también destacaron Intel (2.28%), Walgreens (2.26%) y Caterpillar (2.12%).

Otras que repuntaron en ese grupo fueron DowDuPont (1.89%), Microsoft (1.67%), Walt Disney (1.67%), Procter & Gamble (1.62%), Coca-Cola (1.48%), o IBM (1.40%). Solo descendieron Home Depot (-0.29%) y Chevron (-0.08%).

En otros mercados, el barril de Texas bajó hasta US$ 70.80, y al cierre de Wall Street, el oro progresaba a US$ 1,212.20 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se recortaba al 3.066% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.1775.



Agencia EFE