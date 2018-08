Wall Street abre al alza ante avances en renegociación del TLCAN

Agencia EFE



Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0.82%, en una jornada marcada por las negociaciones comerciales entre EE.UU. y México y la decisión de Elon Musk de abandonar la idea de sacar a Tesla de la bolsa.

Media hora después de la apertura y tras un minuto de silencio por el fallecimiento del senador John McCain, el principal indicador sumaba 210.97 puntos, hasta 26,001.32 enteros, mientras que el indicador S&P 500 ascendía también un 0.63% o 18.04 puntos hasta 2,892.73 enteros.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan los grupos tecnológicos más importantes, repuntaba un 0.68% o 54.36 puntos, hasta 8,000.34 enteros.

La gran mayoría de los sectores estaban al alza, especialmente el de materiales básicos (1.09%), seguido del industrial (0.99%) y el financiero (0.85%), mientras que sólo presentaban pérdidas el inmobiliario (-0.15%) y el de servicios (-0.71%).

El arranque de la semana viene marcada, según los analistas de Wall Street, por las conversaciones con México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un asunto del que el presidente de EE.UU, Donald Trump, lanzó un mensaje en Twitter a primera hora de hoy apuntando que se ha alcanzado "un gran acuerdo comercial con México".

Asimismo, las acciones de Tesla cayeron levemente en el primer día de operaciones después de que su director general, Elon Musk, dijo que abandonaba los esfuerzos por privatizar la empresa, es decir, sacarla de la bolsa.

Musk anunció en una publicación en su blog, el pasado viernes por la noche, que las consultas con Goldman Sachs y Morgan Stanley lo convencieron de que la mayoría de los accionistas de Tesla se oponía a la propuesta de privatización.

La decisión del CEO de Tesla de retirarse de la privatización no lo exime de la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores por el tuit original de Musk, con su idea de sacar a Tesla de la bolsa, que podría haber violado la ley de valores.

Entre los 30 títulos recogidos en el Dow Jones, encabezaban las ganancias Carterpillar (2.50%), Goldman Sachs (2.38%), DowDuPont (2.18%) y JP Morgan (1.35%). La firma que descendía de forma significativa era la farmacéutica Pzifer (-1.72%).

Entre otros mercados, el barril de Texas subía a US$ 68.87 el barril, el oro ascendía a US$ 1213,70 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba estancado en 2.842% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.1649.