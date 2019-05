Vizcarra en Cusco: "El aeropuerto de Chinchero no es una improvisación, hay estudios desde hace 15 años"

Cusco tendrá un nuevo aeropuerto de todas maneras. El presidente Martín Vizcarra destacó que Cusco es el principal destino turístico del país y cuenta con un terminal aéreo que ya está saturado, por lo que es necesario tomar acciones coordinadas para cambiar esta situación.

En su visita a Urubamba, durante el Food Forever Experience, por el 'Día Internacional de la Biodiversidad', el presidente Martín Vizcarra destacó que Cusco es el principal destino turístico del país, por lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y existe la necesidad de avanzar.

"Cusco es nuestro referente de destino turístico, por Macchu Picchu y tenemos un aeropuerto que ya está saturado. Necesitamos otro aeropuerto y estamos en proceso", detalló Vizcarra sobre el aeropuerto de Chinchero, para el que ya se han presentado los proyectos de varios países -convirtiéndose en un proyecto de nivel internacional, de última tecnología que atienda las necesidades, no solo de peruanos, sino de visitantes de todo el mundo.

"Se le da máxima importancia a este acuerdo de país a país, donde tenemos a países muy desarrollados en el tema turismo como Canadá, España, Corea, que han presentado su propuesta",agregó el Presidente, y además señaló que el próximo mes de junio se abrirán las propuestas económicas, "porque ahora el equipo del Ministerio de Transportes está evaluando los aspectos técnicos".

"No es una improvisación"

Consultado por la prensa sobre el proyecto de un nuevo aeropuerto, Vizcarra enfatizó en que no se trata de una improvisación. "Las cosas van a mejorar. Hay evaluaciones y estudios que se han hecho por aproximadamente 15 años y no es lo que digan la autoridad o los funcionarios (locales), sino los expertos que han determinado que es la alternativa más adecuada. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dicen los estudios. No es una improvisación", aclaró.

Además, Martín Vizcarra explicó que busca fomentar el desarrollo de la agricultura rural en Cusco. "El Cusco tiene proyectos de desarrollo sumamente importantes, tenemos que fomentar el desarrollo de la agricultura rural y familiar que ha estado olvidada. Queremos darle recursos, hacer proyectos de siembra, de cosecha, de agua, mejora de cochas, mejora de pasto. Ya vamos a tener proyectos significativos de la asignación de presupuestos para estas actividades", detalló.