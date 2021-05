La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez , consideró que no se debería “perder el tiempo” en críticas y en promover censuras contra ministros de Estado en el Congreso de la República.

Fue al referirse a la posible presentación de una moción de censura contra el titular de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, por anunciar con enviar el caso de los aportes de las AFP al Tribunal Constitucional.

“Creo que no deberíamos perder el tiempo en esas actitudes y críticas. A todos los seres humanos nos incomoda cuando alguien nos hace notar una falla, un error, pero también podemos tener otra actitud y ser más abiertos, decir: ‘Ah caramba, no vi esta perspectiva’, ‘esto puede ayudar a una mejor ley’ o en nuestro caso: ‘esto puede ayudar a tener una mejor política, o una mejor medida, o una mejor forma de hacerlo’”, señaló a RPP TV.

Indicó que en el actual momento tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben enfocarse en el proceso de transición al próximo gobierno que se elegirá en la segunda vuelta de las Elecciones 2021, pues ambos poderes del Estado se encuentran en la “etapa de cierre”.

“Lo que estamos buscando es ver qué podemos hacer en concreto de aquí hasta finales de julio que sea beneficioso para nuestra sociedad y qué puntos críticos deberíamos incorporar en una agenda de transición para el nuevo gobierno, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo”, acotó.

“Yo no me incomodo cuando me aportan para mejorar. Obviamente como todo ser humano me incomodo si me insultan, si me ofenden o si bloquean alguna iniciativa sin argumentos”, sentenció.

Como se recuerda, durante la sesión de la Comisión de Economía del Congreso el legislador Ricardo Burga (Acción Popular) pidió el cambio del actual ministro de Economía y Finanzas por considerar que se trata de una persona que no escucha al Parlamento.

Incluso, sugirió la posibilidad de que el propio Congreso de la República inicie alguna acción sobre este punto, en referencia a una posible interpelación o censura contra Waldo Mendoza.

“El actual ministro de Economía es uno de los ministros más insensibles que he visto desde la década de los 80. No le interesa absolutamente nada. Ha manifestado que no hay un solo sol más, que somos un Congreso populista, que estamos llevando a la quiebra al país en los próximos años”, dijo.

