Nintendo no se sumará a la ‘carrera’ de comprar estudios o compañías desarrolladoras de videojuegos, tal como lo han hecho recientemente Microsoft y Sony. Al menos no por el momento.

En una reciente conferencia de prensa, el presidente de la firma japonesa, Shuntaro Furukawa, explicó por qué no seguirán dicha estrategia, que en el caso de Microsoft implicó la compra del gigante Activision-Blizzard por casi US$70,000 millones, mientras que por el lado de Sony significó la adquisición de Bungie, por US$3,600 millones.

Según reportó Bloomberg, Furukawa considera más importante invertir en sus desarrolladores y estudios que poseen lo que él denominó como “ADN Nintendo”.

“Nuestra marca se construyó con productos elaborados con dedicación por nuestros empleados, y tener un gran número de personas que no poseen el ADN de Nintendo en nuestro grupo no sería una ventaja para la empresa”, aseveró el ejecutivo de la firma creadora de éxitos como Mario Bros o The Legend of Zelda.

A pesar de tales aseveraciones, Furukawa destacó que solo optarán por adquirir una desarrolladora “si es necesario”.

