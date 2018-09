Este martes se conoció que el videoclip de 'Mañana' (nuevo tema de Carlos Vives ) que se grabó en distintos sitios turísticos que posee la capital Lima le habría costado al Estado Peruano nada más, ni nada menos que US$ 1 millón. ¿Qué de cierto es esto?

El costo se consigna en el documento publicado en el portal del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). De acuerdo con los recibos, Promperú le pagó dicha cantidad a la disquera Sony Music, la cual tiene a cargo a Carlos Vives.

En el contrato suscrito entre Prom Perú y Sony Music, se estipula que el millón de dólares responde a la grabación de dos videoclips, de los cuales, uno ya se lanzó ('Mañana') y que, además, incluye una sesión de fotos, el detrás de cámaras, notas de prensa, entre otros.

LA PARTICIÓN DEL PAGO

Primero, se pagó la mitad del total (US$ 500 mil) 15 días después de haber firmado el contrato. Luego, se depositaron US$ 50 mil a las arcas de Sony al acabarse el trabajo y, finalmente, se pagó US$ 200 mil al publicarse el videoclip de 'Mañana'.

¿Y los US$ 250 mil restantes? Según indica el documento publicado por el (OSCE), Promperú deberá pagar US$ 50 mil al término del rodaje del segundo videoclip y US$ 200 mil al momento de su publicación.

¿QUÉ DICE PROMPERÚ?

¿A qué segundo videoclip se refiere el contrato? Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen de Promperú, se comunicó con Canal N y aclaró los gastos que implica el desembolso del millón de dólares a Sony Music.

"Es un convenio por un millón de dólares que incluye dos campañas: una con un artista latinoamericano, que es Carlos Vives y un segundo video con una megaestrella del mundo anglosajón, apelando al público de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia", refirió Falco.

El segundo videoclip, adelantó, se grabará en la ciudadela de Machu Picchu (Cusco) y pronto se conocerán en todas las plataformas de Sony, Promperú y de los mismos artistas.

Por medio de un comunicado, Promperú señaló que "por cada millón de visualizaciones que se genera en YouTube, se genera la visita de 80 turistas al Perú".

Falco resaltó que "es una inversión es una inversión muy sensata porque el impacto económico que tendrá, se multiplicará 32 veces el valor de lo invertido. Hemos optado por el formato videoclip porque estos éxitos se ven por varios años en adelante".

"Los visitantes de la red social, que llegaron al canal de Carlos Vives, perteneces mayoritariamente a Norteamérica, Europa y Latinoamércia, cuyos países representan alrededor de 70% de turistas extranjeros que ingresaron a Perú el último año", destacó Falco en la comunicado.

