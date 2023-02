La planificación prospectiva del desarrollo, la migración a mecanismos de ejecución más eficientes y orientados a resultados, y la implementación de una carrera pública meritocrática en gobiernos subnacionales con más recursos, fueron las tres propuestas de Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, para mejorar el impacto en el territorio.

Durante su ponencia en la tercera jornada del evento Rumbo a PERUMIN “Desarrollo Territorial: un desafío para el cierre de brechas sociales”, desarrolló un análisis en torno a la ejecución de recursos fiscales generados por la minería para el desarrollo de la gente y sus territorios. Esto en línea con el concepto de desarrollo territorial, un enfoque de trabajo propuesto por la industria minera.

“El desarrollo de las propuestas tienen claro la identificación de objetivos estratégicos y brechas, así como el correcto mapeo de los identificadores de estas y los proyectos en torno a ellas. En ese sentido, esto permitirá definir, medir, identificar, modificar y lograr un correcto desarrollo del territorio”, detalló el economista.

Asimismo, von Hesse también mencionó que se deben desplegar los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), ya que permiten autorizar la contratación de personal altamente calificado, utilizar modelos contractuales modernos, entre otros. Además, se debe priorizar en enfoque a nivel de servicios, ya que se tiene definida a la población, el presupuesto y los operadores especializados para proveer el servicio.

“Se deben tener funcionarios públicos competentes. Según SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Debido a ello es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia, para contar con trabajadores capacitados y que cumplen sus funciones a cabalidad”, agregó el director de Videnza.





La ejecución de las transferencias no es óptima





El también ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló que entre el 2004 y el 2022, la minería generó para los gobiernos regionales y locales S/ 79,000 millones por concepto de canon y regalías. No obstante, no hubo un correcto uso de los recursos económicos, además de la falta de transparencia, haciendo que los habitantes en entornos mineros no mejoraran su calidad de vida.

“Un claro ejemplo de ello es el distrito de Yarabamba, en Arequipa, considerado el tercero más rico del Perú. Para ser muy específicos, dicho distrito cuenta con estadio para eventos deportivos, pero no con agua potable. Por eso hay que tener un esquema de priorización en los sectores urgentes y que la población demanda” agregó.

Finalmente, el economista precisó que no responder a una mirada territorial de desarrollo, sumado a una baja efectividad y eficacia de la ejecución presupuestal, así como la ausencia de coordinación entre niveles de gobierno (distrito, provincia y región), no permitirá tener un plan adecuado enfocado en la generación de desarrollo para la población.





