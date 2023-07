Víctor Gobitz presidirá la Cumbre Minera de Perumin 36, el principal espacio de debate dentro de esta convención empresarial. Luego de escuchar el mensaje a la nación de Dina Boluarte, Gobitz explicó su parecer respecto a los temas ligados a esta actividad, que es uno de los principales motores de la economía peruana.

Tras escuchar el mensaje de Dina Boluarte, ¿hubo algún punto destacable o ausente en el discurso?

Fue un mensaje en que se dirigió al grueso de la población. Algo a destacar es su deslinde frente al régimen anterior. Quizás un tercio inicial de todo el discurso lo ha dedicado a marcar distancia muy clara respecto al periodo anterior, donde estuvo Pedro Castillo. Luego de eso, su discurso fue uno más de integración, de diálogo. Y, al ser una persona sin un partido político, mencionó al Acuerdo Nacional. Ese fue un hecho notable por buscar un espacio de diálogo. Y lo tercero es que, en cuanto a la inversión, destacó la inversión pública y privada. Quizás pudo informarse un poco mejor de que ambas son necesarias y complementarias. Específicamente en minería mencionó a Quellaveco, que es positivo, y mencionó que todas las licencias ambientales se espera tenerlas aprobadas hacia el final del año; ese es otro mensaje positivo. Y también cuando se refirió a las economías ilegales, criminales, entendíamos que se estaba refiriendo al tráfico de drogas, a la minería informal y a la tala de madera. Entonces, no hay un detalle de cómo se van a desarrollar estos conceptos, pero es un gobierno dialogante.

¿Entonces lo ideal sería que, en los siguientes días o semanas, las correspondientes autoridades aclaren los anuncios de la presidenta?

Eso es lo que yo esperaría porque, reitero, yo entiendo que ella se estaba dirigiendo a los 33 millones de peruanos. No olvidemos el impacto que ha tenido la pandemia, el fenómeno Yaku y también estas manifestaciones violentas. Todo eso hace que el foco tenga que estar más en las personas, que son lo más importante, en lo que coincido. Quizás no se ha expresado de forma clara como queríamos algunos, o no ha destacado la importancia de la economía minera en el Perú, pero yo por lo menos lo entiendo. Yo espero que en los siguientes días tengamos la oportunidad con el presidente del Consejo de Ministros o con los ministros a cargo de los despachos de tener más detalles del mensaje.

La presidenta habló de construir una planta petroquímica. ¿Hay las condiciones para sacar adelante un proyecto como este?

En términos generales, es un proyecto que tiene como una década. Estuvo en manos de Proinversión y estuvo adjudicado. Había una firma americana especializada dispuesta a invertir en el sur del Perú y creo que, por lo visto, con la falta de urea por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha hecho más evidente este requerimiento para el Perú y la región. Y siendo el Perú un gran productor de gas natural, tiene el insumo clave y su ubicación también es excepcional respecto a otros países de América del Sur. Entonces, creo que tanto el sector privado como el sector público tienen la oportunidad para reactivar un proyecto que en términos de ingeniería ya está maduro. Ojalá que se concrete y eso sería un tremendo espaldarazo para el desarrollo del potencial del gas natural en el país.

¿Qué nos falta en este momento para volver a captar el interés de los inversionistas extranjeros?

Lo que requerimos es que, al igual que tenemos una política fiscal, una política monetaria, debemos debatir y consensuar, quizás en el espacio del Acuerdo Nacional, la necesidad de tener una política minera. Esta va a permitir entender cómo el desarrollo de ese portafolio de proyectos va a acelerar la integración de espacios remotos y desarrollar más nuestra capacidad exportadora. Pero debemos ser conscientes de que este es un gobierno con poco capital político, no le podemos pedir todo. Creo que sí debemos hacer un esfuerzo público privado en el Acuerdo Nacional para que las fuerzas políticas, que hasta hoy han estado polarizadas, se encuentren.

Temas como la política minera está en la agenda de Perumin. ¿Se está trazando un camino para alcanzar las iniciativas que se discutan al Ejecutivo?

En Perumin uno de los temas que vamos a abordar es el de la minería ilegal y lo que esperamos tener es un documento con una propuesta integral de acción entre los sectores público y privado (…). Es un esquema complejo de intervención entre empresas privadas y empresas públicas para resolver el problema de la minería ilegal. También vamos a hablar largo sobre el desarrollo del portafolio de proyectos mineros y en ese sentido la propuesta también tendrá un componente público y privado.

¿Por ejemplo?

Por dar un ejemplo, tenemos el gran potencial de Cajamarca en cobre. Cuando vemos proyectos como Conga, Michiquillay o La Granja, van a requerir una mirada de más de una región. Los yacimientos están en Cajamarca, pero esta tendrá que integrarse con una región portuaria, llámese Piura. Y ello va a requerir un debate sobre cómo aplicar el canon minero de forma más asertiva. Se necesitará un esfuerzo público. Y, por otro lado, hace sentido que para que se aceleren esos proyectos tengan infraestructura común. Y esa infraestructura común va a requerir un esfuerzo privado. Un tercer tema es cómo se va a tener una propuesta para septiembre sobre cómo el sector minero, energético y de hidrocarburos se va a organizar para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Datos:

Víctor Gobitz es ingeniero de minas formado en la Pontificia Universidad Católica (PUCP). Tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) en ESAN y estudios de especialización en las escuelas de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, y Kellogg, de la Universidad de Northwestern.

Además de presidir la Cumbre Minera, Gobitz también es presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) y presidente de Antamina.





