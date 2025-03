Vicepresidente del IIMP: “Tía María ya viene generando puestos de trabajo para la población local”

Otro de los aspectos resaltados por el vicepresidente del IIMP es la generación de empleo local, que ya ha comenzado en la fase previa a la construcción. Actualmente, el 80% de los trabajadores que realizan estas labores provienen del Valle del Tambo, en Arequipa.

“Ya tienen cerca de 600 personas trabajando en el sitio, 500 de las cuales son de la misma comunidad vecina del proyecto. Están haciendo los caminos, las plataformas, los accesos, los campamentos, que son trabajo dentro del área industrial”, afirmó Ortiz.

En ese sentido, señaló que en los próximos meses la empresa iniciará con el trabajo masivo de movimiento de tierra para empezar a descubrir el tajo abierto y preparar las plataformas para la planta.

El proyecto implica una inversión total de US$ 1,800 millones, de los cuales se estima que entre US$ 250 millones y US$ 300 millones se ejecutarán en 2025 para las primeras etapas de infraestructura.

Uso de agua de mar

Uno de los puntos más sensibles en la historia de Tía María ha sido la preocupación por el uso del agua y su impacto en la agricultura del Valle del Tambo. Sin embargo, Ortiz resaltó la respuesta de Southern Copper de modificar su estudio de impacto ambiental para utilizar únicamente agua de mar para sus operaciones y no de río.

“Se cambió el estudio de impacto ambiental y el 100% del agua va a venir del mar. Esto es lo que ha conseguido la confianza en la comunidad, para empezar estos trabajos iniciales”, concluyó el vicepresidente del IIMP.

