Ventas de bebidas alcohólicas crecerían impulsadas por consumo en bares y restaurantes.

El incremento del consumo de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes este año contribuiría a que las ventas de licores, vinos y otros productos de la categoría alcancen una facturación de S/1,455 millones. La proyección, elaborada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), implicaría un crecimiento de 11.9% respecto a 2022.

“Uno de los principales factores que contribuirán a este crecimiento será la continua recuperación del canal on trade, lugar donde el cliente compra y consume el producto de manera inmediata, tales como bares y restaurantes, dado que estas actividades van en aumento. No obstante, este canal, a la fecha, no ha logrado alcanzar el nivel prepandemia”, explicó el presidente del gremio de Importadores y Comerciantes de Vinos y Licores de la CCL, Rodrigo Díaz.

En ese contexto precisó que, si bien los consumidores nacionales prefieren hacer compras presenciales, la cantidad de personas que prefieren realizar compras por Internet va en ascenso.

Este comportamiento de las ventas se observaría luego de que el año pasado se observara un crecimiento destacado de la categoría de bebidas envasadas, premezcladas y listas para tomar (denominadas ready to drink) y espumantes.





VIDEO RECOMENDADO