La velocidad de las ventas de los vehículos nuevos y livianos pasará de cuarta a primera en los próximos meses. Y es que, si bien durante el primer trimestre del año la colocación de estos autos avanzó 11.3%, al cierre de 2023 se espera un crecimiento de solo entre 1.5% y 2.5%.

El gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Alberto Morisaki, manifestó que esta desaceleración va en línea con el comportamiento de la economía peruana.

“El sector automotor es un reflejo de la economía, y considerando, además, que la inversión privada caería, no vemos un crecimiento muy fuerte del sector”, aseguró a este medio.

En 2022 este rubro tampoco se movilizó al ritmo que se hubiese deseado. La colocación ese año se elevó solo en 1.7% con 159,814 unidades vendidas.

Sin embargo, ¿por qué los motores se aceleraron en el primer trimestre pese a los conflictos y la crisis climática? Morisaki detalló que fueron ventas que provenían de meses anteriores, pero que estaban retrasadas en su envío, al igual que en la inscripción.

Hacia adelante, la incertidumbre que hay en el país golpeará al rubro, como al consumo privado, que también disminuirá.

UNIDADES DE LUJO

Pese a la desaceleración, hay un segmento que va por la ruta de mayor crecimiento, y es el de lujo. En el primer trimestre, se comercializaron 907 unidades de este tipo, es decir, 20% más que el año pasado.

Si bien esta línea de vehículos fue golpeada por la falta de suministros e insumos, este problema ya se resolvió, y hoy hay oferta para atender la demanda, que en el Perú puede pagar desde US$50,000 hasta más de US$130,000 por carro de alta gama.

“Estos vehículos van a una población de altos ingresos. A gente que durante la pandemia no sufrió de manera importante en cuanto a pérdidas de empleo o ingresos, e incluso ahorraron, porque había otras actividades que no se pudieron realizar, como viajes, así que, con la normalización, ese ahorro o ese no gasto lo utilizaron para comprar un auto de este tipo”, resaltó.

HACIA ARRIBA

También hay algunas marcas que son optimistas para lo que se viene este año. El subgerente comercial de Peugeot Perú, Ricardo Dammert, indicó que estiman un crecimiento de 40% y alcanzar las 2,000 unidades.

“La preferencia por los vehículos SUV es una tendencia que seguirá (…). En la actualidad tenemos un cliente que es atrevido, con confianza, de mente abierta, exigente y busca diferenciarse a través de experiencias”, afirmó a Perú21.

Otra de las características del cliente de autos hoy, explicó, es que busca calidad, aunque para este año su elección irá de la mano con el propósito de ahorro.