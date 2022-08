En el primer semestre del año, las exportaciones peruanas a Costa Rica sumaron US$ 38.9 millones, logrando un incremento del 10% respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 31.1 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio exportador indicó que del total de esa cifra, el 88% fue por envíos no tradicionales.

En el lapso analizado la agroindustria presentó una evolución de 25% al sumar US$ 9.1 millones. Sus principales partidas fueron uvas frescas, aguacates, galletas dulces, demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales y arándanos rojos.

Le siguió el químico (US$ 15.5 millones). Destacaron, además, placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno, preparaciones antioxidantes y estabilizantes compuestos para caucho o plástico, a base de nitrato de amonio, medicamentos para uso humano y medicamentos para uso veterinario.

En el primer semestre de 2022 la balanza comercial fue deficitaria para nuestro país en US$ 7 millones. Mientras las exportaciones peruanas a Costa Rica ascendieron a US$ 39 millones, las importaciones fueron por US$ 46 millones.

Tres sectores se beneficiaron más

Desde la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Perú y Costa Rica, el 1 junio del 2013, la agroindustria, la siderometalurgia y los textiles fueron los tres sectores que se beneficiaron más con ese acuerdo comercial, precisó ADEX.

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade destacaron que los despachos no tradicionales a ese mercado centroamericano aumentaron 63.7%, al pasar de US$ 48.5 millones, entre junio de 2012 y mayo del 2013, a US$ 79.4 millones, entre junio de 2021 y mayo de 2022.

En ese mismo periodo, la agroindustria pasó de US$ 7.9 millones a US$ 23.1 millones, la siderometalurgia de US$ 2.7 millones a US$ 6.9 millones; y los textiles de US$ 771,168 a US$ 1.8 millones.

La pesca para consumo humano directo de US$ 650,911 a US$ 1.4 millones, el químico de US$ 15.7 millones a US$ 27 millones, las confecciones de US$ 8.4 millones a US$ 9.9 millones y la metalmecánica de US$ 3 millones a US$ 3.4 millones.

Respecto a la integración comercial entre ambos países, se debe destacar que en el 2021 Perú fue el proveedor mundial N° 36 de Costa Rica, con una participación del 0.4% del total importado por esa nación. En el ranking de Latinoamérica se posicionó en el puesto nueve.

ADEX indicó la existencia de un potencial exportador de nuestro país en Costa Rica, de productos como el alambre de cobre refinado de 6 mm por US$ 6.1 millones, paltas (US$ 4.8 millones), formas planas de polímeros (US$ 4.2 millones) y alimentos para animales (US$ 3.8 millones).

