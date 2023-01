El Perú es líder mundial en exportación de uva de mesa. Nadie le gana. No le gana Chile, no le gana EE.UU. ni le gana China. Es más, a los tres los superó en 2021. Sin embargo, esa realidad podría cambiar probablemente este año debido a toneladas de despachos que no se han podido concretar en enero por los bloqueos de carreteras y la paralización de actividades en varios fundos, especialmente en Ica.

En esta región, popularmente conocida por su historia vitivinícola, la uva de mesa se preparaba para repetir el plato del año pasado y afianzar el liderazgo conquistado a punta de cosecha y embarques, pero la realidad será muy diferente.

Si bien los datos de las exportaciones de enero recién estarán disponibles en las próximas semanas, el empresario arequipeño y gerente general de Uvica, Darío Núñez, adelantó que la situación es casi desoladora para su empresa que se dedica a exportar uvas.

“El año pasado, en la semana 4 (de enero), exportamos 2.9 millones de cajas a todo el mundo. Este año en la misma semana hemos hecho 126 mil. Es solo el 4% (…). En este fundo tenemos pura uva de mesa. Estamos en plena cosecha. Ni qué decir de todo el daño que se le ha hecho al país por el incumplimiento de programas”, explicó Núñez.

La imposibilidad de concretar los embarques ha evitado que la uva llegue a destinos de EE.UU. y Europa, entre ellos Mercadona (España), y esto ha generado que emerja una sombra de preocupación respecto a que los clientes cambien de proveedores. Por ello, consideró que “de todas formas” el Perú estaría perdiendo el liderazgo como proveedor mundial de uva de mesa.

“Este es un negocio de confianza, de cumplimientos. Si este año es la tercera vez que no hemos cumplido, el comprador, final que puede ser una cadena de supermercados en cualquier parte del mundo, va a mirar a otros países. Si yo le digo a un cliente de EE.UU. ‘mire, señor o señora, no voy a poder embarcarle el envío porque tengo este problema’, me va a decir ‘a mí no me importa, aquí todas las semanas comen uva y la necesito’”, afirmó.

TRABAJADORES EN RIESGO

El otro problema que sufre el sector es el futuro del empleo, pues enero es uno de los meses más importantes de la cosecha.

“Nosotros estábamos trabajando con 1,700 personas en el fundo, pero en general se habla que pueden llegar a ser entre 100 mil y 110 mil trabajadores dedicados a la uva”, explicó Núñez. Pero no solo es eso; la temporada también genera mayores ingresos para los trabajadores, un monto que no están percibiendo y les afectaría en los próximos meses, según el empresario de Cerro Prieto, Alfonso Bustamante Canny.

“No hablamos de un déficit de un día, sino de una parálisis de los campos de más de 20 días. Los agricultores no pueden entrar, hacer las labores. Y esta es la temporada del año donde perciben mejores ingresos. Los trabajadores de Ica, además, han desarrollado unas buenas capacidades en eficiencia y productividad en la cosecha de uva que hacen que en esta época puedan ganar 150, 200 o hasta 250 soles al día. Aquí es donde ellos generan ahorro. Solo en Ica hay unas 80 mil personas que hoy no van a tener el ingreso adicional con el que cuentan en el resto del año”, precisó Bustamante.

Tenga en cuenta

-Se proyectaba que los envíos de uva de 2022 sumen US$1,400 millones, abriendo el paso para un mejor 2023.

-Los arándanos también se vieron afectados. “En diciembre se ha tenido que cortar y va a verse mermada la producción de enero”, adelantó Bustamante.

-Bustamante explica que en el caso del norte, los disturbios principales han sido en puente Virú, un lugar estratégico por el cual pasa todo el tránsito hacia el Callao, donde los agricultores de Chavimochic tienen programados sus envíos.

“Al no haber cumplido el envío de la fruta no solo han perdido la cosecha, sino los costos de haber transformado la uva en un producto de exportación, que incluye el empaque”, aseveró Bustamante.

