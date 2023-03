Está sentada en el piso de la librería La Rebelde de Barranco. Es relacionista pública, pero sobre todo es defensora de la autenticidad. Pasan los minutos e interrumpe la conversación para acomodarse mejor. Pide disculpas por el breve paréntesis y continuamos. Aprovecho y le comento que eso me hacen pensar en que la honestidad engancha.

“Cuando entras a terrenos personales es cuando generas el vínculo con la otra persona. Una vez en un taller, los inscritos no querían hablar; entonces, hablé de un tema muy íntimo, que si te lo cuento lo vas a publicar... (risas). Entonces, lo conté y comenzaron a abrirse”, me dice. Intimidad que me la reveló, pero que quizás es mejor reservar para otra ocasión. Revelación que llegó de la mano de otra: Úrsula Vega quería ser profesora de educación inicial. En los recreos iba a jugar con los niños; o cuando faltaba un auxiliar, ella se ofrecía para ayudar. “Yo era feliz”, dice. Pero ambos deseos, el no revelado y el de ser profesora, no se realizaron. Y hoy como relacionista pública acaba de editar su segundo libro Conectados. #RelacionesPúblicas3.0 (Paidos).

No lo dice, pero tal vez una forma de resolver aquellas ilusiones de niña es que hoy se autodefine como cupido empresarial. “Uno a la gente, siento a la gente a conversar para hacer que las cosas sucedan”, me dice sin despegar la mirada de la pantalla de su celular, apoyada en una pared de libros.

-¿La pandemia nos ha conectado o ha generado una falsa conexión?

Estuvimos más conectados que nunca. Las casas eran las oficinas, los comedores eran las aulas, el baño era para las citas con el psicoanalista, creció el comercio electrónico, se instauró el trabajo híbrido. Y hoy existe una nueva forma de trabajar.

-Tal vez es una contradicción, porque esta entrevista la estamos haciendo virtualmente, pero prefiero la presencialidad.

Estoy 100% de acuerdo, porque ningún abrazo, ningún apretón de manos, ninguna sonrisa podrán ser superados jamás por un contacto a través de la pantalla. Pero la pantalla nos da otras opciones: mirar la camarita y mirar a los ojos es el nuevo apretón de manos; sonreír es el nuevo apretón de manos en la virtualidad. Por eso en el libro escribo sobre las ventajas y desventajas de la virtualidad; y sobre la presencialidad he puesto: el lujo de lo presencial.

-¿Cómo logramos ser reales detrás de una pantalla?

Uno tiene que buscar el lugar indicado. No comer, no ser multitarea, prender la cámara. Cuánta gente apaga la cámara, come y después vuelve a prender la cámara cuando está masticando como si nadie se diera cuenta. O empiezas a chatear cuando estás en la reunión. Ahora, ¿cómo construyes esa relación o cómo la mantienes? Casi lo mismo que cuando haces una reunión presencial: ser transparente, ser honesto, compartiendo información valiosa, teniendo presencia en redes. ¿Pero cómo estás en redes? Participa, comparte información, interactúa para que te vean; y dirán: “Esta persona sabe”, “esta persona me genera confianza”, “quiero mantenerme cerca de ella”. Ser constante, regar como riegas una planta.

Úrsula Vega es autora de 'Conectados. #RelacionesPúblicas3.0'.

-A propósito de ser reales, me generan ruido las personas que para la cámara de la reunión virtual se colocan delante de su estante personal de libros. Y no lo digo por ti. Es como que te quieren gritar en la cara que leen.

Y te voy a decir qué me incomoda a mí: Que pongan una pantalla falsa, porque también se nota y siento que la reunión no es transparente. Otra cosa: ¿Cómo en una reunión virtual das una tarjeta de presentación? Pon: Mijail Palacios-Perú21. Y ya sé con quién estoy hablando, imagínate que es una reunión de 10 o 20 personas.

-¿Cómo modulamos nuestra presencia en las redes?

La reputación es un activo muy importante para todos. Como digo en el libro, ojos que no ven las redes te lo cuentan. Nuestro pasado no caduca. Ten tu estrategia de contenido. Otro: ¿estás en la red correcta? Uno tiene que identificar dónde está su grupo objetivo. También hay que definir qué personalidad de marca quieres transmitir.

-A quienes nos cuesta relacionarnos en cocteles o asistir a reuniones para generar relaciones, ¿qué hacemos? Somos tímidos o aburridos.

Esas personas saben que relacionarse es importante, pero no saben cómo. Relacionarse es la mejor manera de construir nuestra marca personal. Los cargos pasan y las personas quedan. El puesto de trabajo es importante, pero no es tu marca personal, que vale más. Una persona me dijo: “Me cuesta ir a un evento tuyo, porque me acuerdo cuando tenía 14 años e iba a las discotecas y tenía que sacar a la chica a bailar”.

-Tal cual...

Como son más callados, los tímidos o introvertidos saben escuchar; y para comunicar mejor, hay que aprender a escuchar. Los extrovertidos pisamos las conversaciones... Entonces, ¿quiénes conectan más? Los tímidos. Como escuchan mejor, hacen preguntas más estructuradas. Son más observadores porque viven callados, están atentos a los detalles, que es otro valor en relaciones... Ahora, no te hagas el ocupado con el celular, tienes que estar con actitud de apertura, sonriendo.

-En el libro escribes que el humor es un negocio muy serio. ¿Cómo manejarlo?

Hay que ser auténtico y genuino; de lo contrario, no lo hagas.

-Pareces de carácter fuerte e intrépida. ¿Eso te ha servido en tu trabajo?

Hay gente que me dice: “Vengo a tus eventos porque siempre me recibes con cariño”. Cariño y respeto: uno tiene que hacer sentir bien a las personas.

AUTOFICHA:

- “Soy Úrsula Vega Benavides. Estudié Publicidad porque no había dónde estudiar relaciones públicas. Yo quería ser profesora de educación inicial; entonces, en los recreos me iba a jugar con los niños a kindergarden, y les hacía rondas y juegos; y yo era feliz”.

- “No me gusta hacer las típicas relaciones públicas; cuando me llaman para decirme que quieren salir en notas de prensa, les recomiendo a otra persona. No genero vínculos de esa forma. Mi trabajo consiste en generar confianza, construir relaciones, en fidelizar”.

- “Mi trabajo es a largo plazo, no es a corto plazo. Tengo en mente un tercer libro que me gustaría hacer, sobre cómo los detalles marcan la diferencia. Me gustaría que se llame ‘El diablo está en los detalles’. Los detalles generan vínculos importantes con las personas; tienen que ver con acciones genuinas”.

