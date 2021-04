Con 875 millones de visualizaciones en YouTube, una comunidad en redes sociales que supera los 20 millones de usuarios y ligas en cinco países —incluido Perú—, la española Urban Roosters ha sabido capitalizar un fenómeno en crecimiento como son las batallas de rap. Y el futuro es aún más promisorio, pero en palabras de uno de sus fundadores Pedro Henrique, se siguen definiendo como una startup.

Todo empezó en el 2011 como un proyecto lateral que tenía Henrique con su socio Asier Fernández, con el objetivo de trasladar las batallas de rap (disciplina dentro de la vertiente de la cultura hip hop) al mundo virtual. Tras ser rechazado por algunos clientes, lograron una serie de reconocimientos, como del Creative Business Cup en Copenhague y de la incubadora Startup Chile. Al captar fondos, decidieron fundar Urban Roosters y renunciar a sus trabajos.

En el 2015 crearon la Federación de Rap Freestyle (FRF) y se dieron cuenta que había habilidades que los freestylers desarrollarían en la medida que se profesionalicen las competiciones, ya que hasta ese momento nadie podía vivir de esos eventos, muchas veces callejeros. Recurrían mucho a la analogía del freestyle con el deporte.

El resultado de ese trabajo fueron las ligas FMS (Freestyle Masters Series). Primero en España en el 2017, y luego en Argentina, Chile, México, para el 2020 desembarcar en Perú donde tienen una legión de seguidores que llenan recintos y suman millones de visitas en YouTube. Aunque todas las fechas del último año fueron sin público y transmitidas por streaming.

“El balance de la primera temporada de FMS Perú es muy positiva, para todo lo que pasó, sobre todo en pandemia. Es increíble también por el público que es muy fanático y apoya mucho la escena local. La liga peruana es la que tiene mayor engagement al día de hoy. Y la producción también estuvo de 10”, señaló Henrique.

En cuanto al modelo de negocio, reconoció que antes eran muy dependientes de los eventos en físico, y más del 80% de la facturación provenía de estos shows. Con la pandemia, lo que trataron de hacer fue “salvar todos los muebles” y lograr hacer la temporada completa. El sábado último se realizó la última fecha de FMS Argentina, con lo que cierran un ciclo.

Fue así como los planes que tenían a mediano y largo plazo los trajeron a prioridad uno. El empresario explicó que las vías de monetización de Urban Roosters se centran ahora en los auspicios, logrando que todas las marcas que estaban prepandemia siguieran apostando por el proyecto. “Hemos dedicado muchos esfuerzos en generarles un retorno”, dijo.

La otra pata en la que están enfocados es la generación de contenido. Bajo ese concepto acaban de lanzar el libro Freestyle Revolution (Editorial Planeta, 2021), que cuenta toda la historia de este fenómeno, desde cómo empezó, el presente y a dónde se dirige.

Urban Roosters acaba de lanzar el libro Freestyle Revolution de la mano de Planeta.

¿El regreso del público? Aún es incierto y mantienen un pronóstico conservador. Para el inicio de la siguiente temporada no habrá público, pero esperan que en las próximas fechas sí. Porque una de las particularidades de FMS es que las fechas sean en distintas regiones.

El freestyle ha crecido tanto que, por ejemplo, la FMS España ya tiene tres veces más audiencia que la liga LVP del videojuego League of Legends en España. “Al día de hoy, hay muchos freestylers que son más mediáticos que muchos jugadores de fútbol, es increíble la cantidad de fans que algunos de los chicos puede llegar a tener”, indicó Henrique.

Respecto al futuro del negocio, se centrarán en la expansión internacional de la compañía. “En abrir nuevos países, hacer que siga creciendo la plataforma y la comunidad”, apuntó.

Pedro prevé que este año y los próximos dos o tres habrá un boom muy grande, y será un fenómeno similar al de los e-sports. Además, confirmó que la FMS Internacional 2021 se realizaría nuevamente en Perú, con los mejores de cada liga, aunque esta vez sin público.

EL CASO PERUANO

Guillermo Castañeda y David Alva son los responsables del éxito de la primera temporada de FMS Perú. Bajo la productora que fundaron, Collage Lima, se encargaron de llevar a cabo uno de los eventos que generó más atención en los jóvenes y que se convirtió en trending topic de redes sociales en sus nueve fechas, incluso cuando destituyeron a Manuel Merino.

Tanto en métricas, como el nivel de los freestylers, las batallas, la liga peruana a nivel regional fue un éxito. Aunque Castañeda aclara que al no tener público presencial, les afectó como negocio, pero lograron contar con auspicios en una época tan difícil como esta.

“En este primer año no llegamos al azul deseado, pese a que entraron otras marcas en el camino, pero no llegamos por muy poco. Creo que es un mérito siendo el primer año de la liga quedarnos por poquito. La aspiración siempre va a ser que aparezca el público, no solo por el lado comercial, sino por el público”, comentó Castañeda.

Al liderar el flanco comercial y atraer a los sponsors, Guillermo reconoce que tuvo que le costó al comienzo romper con ese prejuicio de las marcas, porque piensan que solo son chicos que se insultan, “pero cuando se dan cuenta del nivel, la habilidad, el deporte mental que termina siendo, el resultado es que muchas marcas se mantuvieron, y que otras se hayan sumado”.

Respecto a la organización de la FMS Internacional, el productor comentó que se está evaluando la situación política como de salud, midiendo bien los pasos y trabajando con las marcas. “Las fechas están ahí, las opciones son muy latentes, pero ahora ya no hay una utilidad del proyecto con las entradas, y tenemos que trabajar con los auspiciadores”.

