En los próximos días, con el nuevo Gabinete de Ministros nombrado, las autoridades retomarán sus reuniones el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Reanudación de Actividades.

Como la Fase 3 de la reactivación solo llegó al 65% de la economía y la Fase 4 aún no tiene cuando empezar, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP), considera que es mejor cambiar de estrategia.

“Ya se ha reabierto buena parte de la economía, pero hay sectores que no están al mismo ritmo y hay que hacer una evaluación para redefinir la estrategia. En turismo, por ejemplo, hay que preguntarse si el Estado está dispuesto a financiar por dos o tres años. (En las fases) se asume que todo lo anterior se va a mantener en el futuro, y más bien hay que pensar qué cambios se realizarán”, comentó.

Para el economista, el problema con el esquema de las fases de reactivación económica es que son estáticas y mientras que algunos sectores han sufrido heridas temporales y podrán recuperarse con financiamiento de corto plazo, otros como entretenimiento, turismo o comercio, tienen problemas de carácter más permanente.

Casas estimó que la extensión de la cuarentena focalizada a 15 regiones del país ha sido un primer freno a la Fase 3 de la reactivación económica, pero que estas restricciones a vuelos y transporte terrestre deberían generar un mayor cuidado por los protocolos sanitarios, ya que no se trata solo de abrir, sino de que la gente pueda ir de compras.

“La pandemia ha provocado un shock en nuestra matriz productiva y eso hay que tenerlo claro. Hay muchas más medidas de apoyo productivo que solo dar dinero, hay que dar dinero, pero también herramientas para la sostenibilidad del negocio. Si el negocio va a cambiar radicalmente, el Estado debería ayudar a que hagan ese cambio de giro”, sostuvo.

En el caso de los conglomerados comerciales, recomendó que el Estado los apoye con alguna tecnología que les permita llegar a sus clientes mediante el delivery y analizar estrategias similares para el entretenimiento y el turismo, que serán los más afectados en los próximos meses, sobre todo por la demanda.

“Hasta ahora, lo que tenemos son medidas aisladas, no he visto un hilo conductor en todo lo que planteó el exministro Pedro Cateriano en el Congreso. No había una lógica para la reactivación, creo que eso faltó y estamos a tiempo para corregir”, aseguró.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Walter Martos