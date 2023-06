La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) dio a conocer cuáles fueron los sectores que cometieron más infracciones entre enero y mayo del 2023. Se trata de compañías de compraventa de vehículos, mineras, y empresas de comercialización o alquiler de maquinarias y equipos.

Las infracciones más cometidas fueron tres: no presentar el Informe Anual de los Oficiales de Cumplimiento (IAOC); no cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas en el manual del Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT); y no registrar las operaciones conforme a la normativa.

Sobre estas, la falta de IAOC lideró la lista con 27 infracciones y, en segundo lugar, simultáneamente, estuvieron el incumplimiento de requisitos del PLAFT junto con la falta de registro de operaciones conforme a la normativa, ambas con 8.

Luego, le siguen 3 sanciones por ‘no aplicar los procedimientos detección de operaciones inusuales y sospechosas’ y otras 3 por ‘no designar oficial de cumplimiento (OC)’.

Con igual o menos de 2 sanciones, están ‘cumplir con las responsabilidades de OC’ (2); ‘transgredir el deber de reserva’ (2); ‘incumplir con la implementación de las medidas correctivas dispuestas por la Superintendencia’ (2); ‘no haber recibido la capacitación anual sobre PLAFT” (1); y ‘no tomar acciones sobre observaciones no cumplir recomendación realizadas SPLAFT’ (1).

Por otro lado, la UIF incorporó a 46 sujetos obligados (SO) en la relación de sujetos sancionados; es decir, quiénes han cometido algunas infracciones.

Al respecto, Karina Quinde, representante del estudio Miguel Mur & Abogados, explica que los SO son personas naturales y/o jurídicas que, al dedicarse a ciertas actividades económicas descritas en la normativa de la UIF, tienen la obligación de implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.

SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS

En relación a los sectores más sancionados, Quinde precisó que los sujetos obligados, que se encuentran en la Relación de Sujetos Sancionados, formarán parte de este último por un período de dos años contados desde la fecha en que la resolución del procedimiento administrativo sancionador queda firme.

“Para no verse involucrados en esta relación ni en la comisión de alguna infracción, aquellas compañías que son consideradas como sujetos obligados deben velar por implementar dentro de la organización la cultura de cumplimiento. Esto con la finalidad de otorgarle un estricto acatamiento a cada una de las exigencias legales dispuestas por la normativa de la materia”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO