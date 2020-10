La puesta en marcha de una reforma del sistema de pensiones en el Perú es un hecho que para varios analistas y exministros de Economía podría resultar positivo, pero no si se hace mal y de manera apresura, antes de diciembre, tal como lo planea hacer la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de la Reforma Integral del Sistema de Pensiones del Congreso de la República.

El planteamiento de crear un Organismo Público de Pensiones (OPP), que centralice los procesos administrativos del nuevo sistema previsional, ha generado preocupación en la opinión pública. Sin embargo, otro aspecto que también ha recibido críticas es la posibilidad de que esta entidad decida, al menos parcialmente, cómo se podrían invertir los fondos, pues ello no solo podría afectar la rentabilidad de estos y las futuras pensiones de los afiliados, sino que podría tener un efecto en la economía nacional y la generación de empleo.

En ese contexto, el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Juan José Marthans explica que una reforma hecha en pocos meses podría afectar las inversiones de los fondos por parte de las AFP en empresas locales, generando que estas se vean más limitadas para expandir sus operaciones y, con ello, sus planillas.

“En la medida que la dinámica de inversiones se afecte negativamente, la capacidad de crecimiento del aparato productivo del Perú y su capacidad de generación de empleo se deteriorarían sustancialmente. Nadie quiere que el sistema de inversiones quede como está actualmente, yo soy el primero que quiere cambios profundos, pero una cosa es demandar cambios profundos y otra es intentar ejecutarlos con un sesgo político que va a dañar a la población, más que otra cosa”, aseveró Marthans a Perú21, refiriéndose al trabajo que viene realizando la Comisión de Reforma Previsional del Parlamento.

De acuerdo con información de la SBS actualizada a abril de este año, el monto de los cuatro fondos que gestionan las administradoras de fondos de pensiones (AFP) sumaba poco más de S/154 mil millones. Y una parte significativa era invertida en bonos y acciones de empresas locales dedicadas a diferentes actividades.

El mismo grupo de empresas, entre las que se excluyen las entidades del Estado y sociedades titulizadoras, generaba, al mes de agosto, 124,925 empleos directos formales, de acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Un debate serio

Por otra parte, Marthans considera que si bien es necesaria una reforma, el debate de esta debería ser más amplio y no estar sujeto a una coyuntura de elecciones presidenciales.

“Insisto en que este tipo de propuestas sean evaluadas en un contexto menos politizado. Todos estamos de acuerdo con que el Sistema Privado de Pensiones no ha cubierto las expectativas de toda la población y que tiene que haber una reforma integral (…). Sin embargo, los legisladores no deberían utilizar este tipo de coyuntura, que tiene una carga tremendamente política y coyuntural, para tratar de sorprender a la opinión pública. No debe acelerarse el paso de una reforma del sistema de pensiones”, afirmó el economista.

Si se le pregunta sobre cómo deberían abordarse los cambios en el sistema, él aclara que “lo primero que recomendaría es que no se ejecute, sino que se la deje al próximo Congreso y al próximo Gobierno y que hagan las cosas como se deben y en orden”.