Estudiar y desarrollar una carrera en el exterior es una de las metas más ansiadas por los jóvenes peruanos. Lamentablemente, a muchos la realidad económica por la que atraviesan les impide hacer posible este sueño. Sin embargo, a pesar de las dificultades, un grupo de estudiantes ha logrado acceder a algunas de las mejores universidades de Estados Unidos gracias a la Beca Cometa. Esta loable iniciativa se desprende del festival Cometa Fest, que a su vez forma parte del Programa Educando Perú del Grupo Intercorp. Desde esta plataforma se busca contribuir con el desarrollo del país a través de una educación de calidad.

Uno de los casos emblemáticos de Beca Cometa, que premia el talento y el esfuerzo, es Brigitte Aparicio (17), hoy estudiante de UC Berkeley, casa de estudios calificada dentro de las 10 mejores del mundo y con 91 premios Nobel en su haber, entre profesores, investigadores y alumnos. La historia de una de las primeras 20 becarias parte de un hecho fortuito que tiene como protagonista a su madre. Fue ella quien descubrió el anuncio de la convocatoria al utilizar un periódico como pad mouse para su computadora. Juntas investigaron sobre el tema, cumplieron con los requisitos preliminares que incluían un promedio escolar superior a 16, un nivel avanzado de inglés y no tener ingresos familiares mayores a 8 mil soles. Tras superar las diversas etapas de la postulación, Brigitte empezó el pregrado en septiembre último con la seguridad de que todos los gastos —150 mil dólares por cuatro años— que implique la carrera de Ciencias Económicas estarán solventados. Con el apoyo de Intercorp el futuro que avizora es más que promisorio. “Me veo liderando mi propia empresa. Quiero contribuir al Perú desde donde sea que esté ubicada. Que sepan que soy parte de una familia de mujeres luchadoras, que ellas son mi motivación. Que he visto a mi madre en tres o cuatro trabajos y lograr con ello que mis hermanas sean profesionales”, relata emocionada.

Brigitte Aparicio (17), hoy estudiante de UC Berkeley

Jorge Yzusqui, cofundador y director de Cometa Fest da una clara visión de lo que significa esta labor. “Hemos visto que en el país existen muchísimos jóvenes que pueden ir mucho más allá de lo que ellos mismos piensan. Entonces nos pusimos a pensar en qué cosas podríamos hacer por los chicos que están acabando el colegio, para poder inspirarlos. Así nació Cometa Fest. En el fondo lo que queríamos decirles es que a la edad que ellos tienen nada es imposible”.

Precisamente, hace unos días se desarrolló la tercera edición —la primera de manera presencial— de este festival educativo. Allí los estudiantes de los tres últimos grados de secundaria pudieron conocer el abanico de posibilidades para tentar carreras universitarias en el país y en el extranjero. Los resultados sobrepasaron las expectativas, pues durante los tres días que duró el evento se congregaron alrededor de 25 mil jóvenes de mil colegios de todo el Perú, tanto de manera virtual como in situ. Dentro de ellos se hallaron más de 400 talentos que podrían postular a una de las 20 becas integrales (incluye el costo de los estudios, alojamiento, manutención, equipos educativos y pasajes anuales al Perú) que les permitirá estudiar una carrera universitaria en la New York University (NYU), Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Chicago, Brown University, Harvard, Princeton, Arizona State University, UC Berkeley y Dartmouth.

Beca Cometa inició acciones en 2021. Un año después, postularon a una plaza universitaria en el exterior más de 2800 estudiantes. Este año se espera superar la convocatoria. E incluso se está pensando ampliar el número de becas para aquellos que no pasaron la prueba del idioma inglés, esta vez en universidades nacionales o extranjeras en países como México.

TALENTO. Este año Cometa Fest recibió a más de 15 mil alumnos.





DATO

La Beca Cometa es integral y permite estudiar en alguna de las nueve mejores universidades de EE.UU. Incluye el costo de los estudios, alojamiento, manutención, equipos educativos y pasajes anuales al Perú.