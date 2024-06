Existen 2,808 entidades estatales que, al mes de mayo, pese a haber retenido los aportes a AFP de sus trabajadores, no los han depositado. Según la Asociación de AFP, la deuda previsional de dichos empleadores llega a los S/14,657 millones y el perjuicio abarca a 432,996 trabajadores.

La pésima nota la pone el Ministerio de Educación - sede central, que encabeza la lista de malos empleadores con una deuda actualizada de más de S/1,300 millones, según la SBS.

Le siguen la gerencia general del Poder Judicial, la USE 02 San Martín de Porres, el Jurado Nacional de Elecciones, la USE 04 Comas y la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao.

Otras entidades que no han depositado son la USE 05 San Juan de Lurigancho, USE 03 Cercado, USE 01 San Juan de Miraflores y USE 07 San Borja.

Del mismo modo, el gremio reveló que de la deuda total, el 49% corresponde a entidades del gobierno local, es decir, las municipales.

Asimismo, precisó que algunas entidades se han acogido a los Regímenes de Reprogramación de pago (Repro AFP). Por ejemplo, al Repro I y II, aprobados en 2016 y 2019, se acogieron 818 instituciones, de las cuales 415 ya pagaron toda su deuda.

“Producto de este comportamiento, se han recuperado S/870 millones para los afiliados. Aún queda pendiente por recuperar S/619 millones”, agregó.

En el presente año, al Repro III se han acogido 727 entidades públicas, las que iniciarán el pago de la primera cuota en enero de 2025. Estas entidades se han comprometido a devolver S/997 millones.

ACCIONES

El expresidente de la SBS, Juan José Marthans, manifestó que estos retrasos demuestran que “hay una mala estructura en el Perú”, que permite a las instituciones públicas “no pagar o postergar los desembolsos”.

“No hay una ley que estipule penalidad específica por incumplimiento, por eso hay que introducirla de una vez, para que las instituciones que no depositen a tiempo paguen un aporte complementario a favor del afiliado”, señaló.

Para Marthans, es necesario, además, que se identifique a las personas responsables de las entidades que no realicen los depósitos en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) y se tomen medidas correctivas, de lo contrario, situaciones como esta se repetirán cada año.

“Los depósitos de las personas no pueden ser usados como ingresos de las entidades públicas. Ahora que, incluso se permite el retiro de hasta 4 UIT, estoy seguro de que muchos afiliados se darán con la sorpresa de que las aportaciones no se ejecutaron”, resaltó.

CONVENIO

La Contraloría y la AAFP firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para que el organismo fiscalice a las entidades del Estado que retienen el aporte de sus trabajadores y no lo depositan. Con este acuerdo se busca que las entidades cumplan con las cuotas pactadas en el Repro.

