El Congreso está cerca de repetir la historia al contribuir a que más afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) queden desprotegidos cuando lleguen a la vejez. Y ello sucedería debido a que la Comisión de Economía del Parlamento tiene bajo revisión ocho proyectos de ley que plantean retiros de fondos que van desde una unidad impositiva tributaria (UIT) o S/4,400 hasta el 100% de los fondos.

Como si se tratara de una máquina expendedora de leyes que no incorporan las recomendaciones técnicas de entidades competentes como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Comisión de Economía estaría por aprobar esta semana un dictamen que refleje un consenso entre las bancadas que presentaron los ocho proyectos, con el objetivo de que este viernes pueda realizarse el debate correspondiente en el Pleno. A estas iniciativas se suma una novena propuesta, aún sin comisión.

Del total de iniciativas legislativas, tres son de Podemos Perú. Una pertenece a José Luna, y plantea el retiro de hasta 2 UIT para afiliados que no fueron beneficiados con la Ley 31068, que permitía el retiro extraordinario de fondos y que se promulgó durante la presidencia de Manuel Merino. Otra propuesta es de autoría de Cecilia García y propone sacar hasta 10 UIT, mientras que la tercera es de Aaron Espinoza. Esta última plantea el retiro facultativo del 100% del fondo para quienes no hayan aportado 12 meses o más, 2 UIT para quienes no aportaron en alguno de los 12 meses, y el retiro de 1 UIT libremente, dentro de los 90 días de publicada la norma.

Luego están las tres propuestas de Acción Popular (AP). Una corresponde a Paúl García y plantea el retiro del 100% de los fondos en caso de pobreza extrema, vulnerabilidad económica por cese, despido o suspensión perfecta de labores, así como en caso de que sean adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.

La segunda es de Leonardo Inga, y apunta al retiro de hasta 3 UIT, entre otros aspectos, mientras que la tercera, presentada por Luis Carlos Simeón, permitiría poder llevarse el 100% de los fondos sin importar los años de aportación ni si cumplieron con los 12 meses de contribuciones.

A estas, además, se suma una cuarta propuesta de AP, aún fuera de comisión, pero de autoría de Anthony Novoa, presidente de la comisión.

Los otros proyectos que completan la lista de los ocho en la Comisión de Economía son los de María Teresa Céspedes, del Frepap (retiro de 2 UIT), y de Jim Mamani, de Nueva Constitución (hasta 4 UIT).

Efecto devastador

Las medidas de liberación de fondos que previamente fueron promulgadas en meses pasados, siendo una de las más nocivas la que se publicó en noviembre durante el gobierno de Manuel Merino y que permite el retiro de hasta 4 UIT, contribuyeron a que 2.1 millones de afiliados al SPP quedaran sin saldo en sus cuentas de capitalización. Es decir, están sin cobertura ni posibilidad de acceder a una pensión en la vejez. Sin embargo, la cifra podría aumentar si la Comisión de Economía aprueba un nuevo retiro de fondos. Así lo advierte la economista y presidenta de la Asociación de AFP (AAFP), Giovanna Prialé.

“Si salen 2 UIT, salen cerca de S/22,000 millones (del sistema previsional), y podría incrementarse en un millón de personas el total de afiliados sin ahorro para la jubilación. Estamos destruyendo el sistema de pensiones”, explicó Prialé a Perú21. No obstante, si la norma aprobada permitiera el retiro de 10 UIT, la salida de recursos podría ascender hasta los S/70,000 millones.

“El valor de total del fondo de pensiones bordea los S/150 mil millones. Estamos agotando el ahorro para la jubilación de una manera muy abrupta”, aclara Prialé y agrega que el debate se produce en un claro ambiente político y electoral.

“Esto me hace recordar mucho al momento en el que se aprueba la ley para el retiro del 95.5% (de los fondos de AFP), que sucedió entre la primera y segunda vuelta electoral de 2016. Se aprobó sin discusión técnica”, precisó

El economista Iván Alonso coincide con Prialé y remarca que se trata de “una iniciativa puramente política” y que no atiende a la realidad de los afiliados. “Alguien que tiene 2 UIT (S/8,800) va a estar feliz, pero ese monto para el afiliado promedio, que gana S/1,500, es casi seis meses de sueldo. ¿Entonces realmente hay una necesidad de esa magnitud? Los afiliados no han perdido tantos ingresos como para retirar S/8,800 además de los retiros que ya se han autorizado. Esto excede la necesidad de la mayoría de personas”, advirtió el especialista. La decisión, nuevamente, queda en manos del Parlamento.

Tenga en cuenta

-Iván Alonso explica que a los afiliados “juntar los S/8,800 que les van a dejar retirar les ha tomado cinco años”. “Una persona promedio, que gana S/1,500, aporta S/150 mensuales a su fondo. Son casi 60 meses de aportes. El ahorro de 5 años se va a gastar en un instante. ¿Cómo lo van a recuperar para poder vivir en la vejez?”.

-El exministro de Economía David Tuesta explica que otra preocupación es que casi la mitad de afiliados que retiró su dinero lo ha depositado en un banco, donde les pagan menos intereses que las mismas AFP.