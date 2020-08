Uber Technologies, la plataforma de servicios de transporte y movilidad, registró pérdidas de US$ 1,775 millones entre abril y junio, lo que supone reducir en un 66% su resultado negativo contabilizado en el segundo trimestre del año anterior, según informó la compañía.

En el segundo trimestre, la cifra de negocio de Uber alcanzó los US$ 2,241 millones, un 29.2% por debajo de los ingresos contabilizados un año antes, como consecuencia del hundimiento del negocio de transporte de pasajeros, Uber Rides, cuya facturación entre abril y junio cayó un 66.7%, hasta US$ 790 millones, informó Cinco Días de España.

Por el contrario, el negocio de reparto de comida a domicilio, Uber Eats, incrementó un 103% sus ventas, hasta US$ 1,211 millones, convirtiéndose así por vez primera en el principal motor de ingresos de la plataforma.

De este modo, en los seis primeros meses del año Uber registró pérdidas de US$ 4,711 millones, una cifra inferior en un 24.6% al resultado negativo de US$ 6,248 millones correspondiente al primer semestre de 2019.

Los ingresos de Uber entre enero y junio disminuyeron un 7.7% interanual, hasta US$ 5,784 millones. La división Uber Rides facturó US$ 3,260 millones, un 32% menos, mientras que Uber Eats elevó en el semestre un 79.5% sus ventas, hasta US$ 2,030 millones.

"Nuestro equipo continúa moviéndose a la velocidad de Uber para responder al impacto de la pandemia en nuestras comunidades y en nuestro negocio, liderando nuestra industria con nuevos productos y tecnologías de seguridad, y aprovechando los fuertes vientos de cola que impulsan un crecimiento excepcional en Delivery", destacó Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber.

Las acciones de Uber cerraron la sesión del jueves en US$ 34.71, con una subida del 4.55%, aunque su precio se sitúa un 22.8% por debajo de los US$ 45 de su OPV de mayo de 2019. No obstante, desde los mínimos de mediados del pasado mes de marzo la cotización de Uber se ha revalorizado un 134%.

