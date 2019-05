De Uber a Google: expectativas por el debut en la bolsa

Uber y su caída de 7.56% durante su primera jornada en la Bolsa de Nueva York no fueron el mejor ejemplo de gran debut en el mercado bursátil para el sector tecnológico. Sin embargo, los primeros campanazos que han dado otras compañías populares en Wall Street se han caracterizado por resultados dispares.

Un caso que también dejó un sabor agridulce en los mercados fue Facebook, que tras salir a la bolsa en 2012, con un precio de US$38 por acción, solo logró recaudar 23 centavos adicionales a lo esperado. Y la historia no mejoró al día siguiente porque la compañía caía 10.99%.

Pese a ello, hoy esta atraviesa una realidad que la posiciona como competidora de Google en el mercado publicitario. Prueba de ello son sus ganancias de US$22,112 millones en 2018.

Otra realidad es la de Google y Alibaba, el competidor chino de Amazon. El primero recaudó poco más de US$1,900 millones en 2004, mientras que el otro obtuvo US$25,000 millones.

A ellos se puede sumar Twitter, cuyas acciones finalizaron su primer día con un valor mayor en 73% a los US$26 que la empresa planteaba en su oferta pública inicial. No obstante, la red del microblogging no puede aún reportar ganancias como las de Facebook. Los debuts en bolsa no predicen el futuro.

Tenga en cuenta

Snapchat es una de las empresas que tuvieron un primer día positivo en los mercados. Sus acciones finalizaron el día con un alza de 44%.